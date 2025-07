Voglia di pizza ma l’idea di accendere il forno con questo caldo vi terrorizza? Cuocetela così, zero sbatti ed è uguale all’originale – chedonna.it

Vuoi la pizza ma senza accendere il forno? Ecco come puoi ottenerne una buona come l’originale ma cuocendola diversamente.

La pizza è sicuramente il cibo a cui non riusciamo a rinunciare e almeno una volta a settimana dobbiamo concedercela. Che si tratti di andare in pizzeria o comprarne solo un trancio oppure prepararla in casa, nessuno può evitarlo!

Ma in estate le cose si complicano perché accendere il forno ci sembra una vera tortura con il caldo che fa. Ma per fortuna c’è una ricetta che devi conoscere, che ti eviterà di accendere il forno ma ti farà ottenere una pizza uguale all’originale e buonissima.

Come preparare la pizza che non cuoce in forno

Questa ricetta è semplice e veloce ma ha una particolarità: la pizza non va cotta in forno, quindi è perfetta da preparare in estate quando la voglia di accendere il forno è pari a 0.

Per prepararla ti occorreranno:

250 g di farina 00

250 g di semola

380 g di acqua

3 cucchiai di olio extravergine d’oliva + altro per il condimento

2 g di lievito di birra secco

8 g di sale fino + altro per il condimento

500 ml di passata di pomodoro

300 g di mozzarella per pizza

Preparazione:

Sciogli il lievito di birra secco in un po’ d’acqua. Versa le farine in una ciotola capiente, aggiungi il sale e mescola. Versa anche l’olio e unisci l’acqua con il lievito sciolto e la restante acqua a filo. Lavora l’impasto per amalgamare tutta la farina. Copri con un canovaccio e lascia riposare per 15 minuti. Lavora l’impasto su una spianatoia infarinata. Ungila con olio e adagia l’impasto al suo interno, coprilo e lascialo lievitare per 2 ore. Trascorso il tempo, scopri l’impasto e fai un giro di pieghe in ciotola tirando la parte bassa dell’impasto verso l’alto dai suoi 4 lati, poi copri nuovamente. Dopo altre 2 ore ripeti questo procedimento e lascia lievitare altre 2 ore in ciotola. Trasferisci il panetto su una spianatoia infarinata e dividilo in 4 parti. Effettua una pirlatura e poi lascia riposare altri 30 minuti senza coprire. Passa al condimento tagliando la mozzarella a cubetti. Stendi ogni pezzo di impasto su carta forno e utilizza i polpastrelli per creare il cornicione. Metti a scaldare la padella. Aggiungi la prima pizza con tutta la carta forno all’interno della padella e copri con il coperchio. Cuoci a fiamma bassa per evitare che si bruci. Dopo un paio di minuti fai scivolare delicatamente la carta forno dalla padella. Cuoci per 10 minuti a fiamma medio-bassa, poi gira la pizza e copri di nuovo. Fai cuocere per 5 minuti per far dorare e poi gira nuovamente la pizza. Condisci con passata di pomodoro, mozzarella, sale e origano e copri nuovamente. Ultima la cottura per altri 5 minuti e “sforna” la pizza dalla padella per servirla.

Sebbene il procedimento sembri un po’ lungo e macchinoso, in realtà è necessario per permettere la cottura omogenea e perfetta in padella, evitando di accendere il forno!