Viaggiare con Fido non è mai stato così facile: cosa deve contenere la vostra valigia perfetta

Preparare la valigia perfetta per partire con il proprio cane non è mai stato così semplice e divertente, scopri tutti i consigli per viaggiare sereni e con tutto il necessario per il tuo amico a quattro zampe.

Partire per le vacanze è eccitante, preparare le valige lo è un pò meno. si ha sempre un pizzico di ansia, si teme di dimenticare qualcosa di importante e quando si decide di portare con sé il proprio cane la faccenda si complica. Il nostro amico peloso avrà tutto il necessario per stare bene?

La valigia di Fido non deve contenere solo crocchette e una ciotola. Serve un po’ di metodo, un po’ di esperienza e anche un pizzico di fantasia per far sì che il viaggio sia gradevole per tutti. Ecco qualche dritta che vi farà partire con il sorriso e senza pensieri. Preparare la valigia per Fido diventerà quasi un piacere.

La check-list definitiva: tutto quello che non deve mancare nella valigia di Fido

Ogni viaggio ha le sue esigenze, certo, ma ci sono alcune cose che proprio non si possono dimenticare se si vuole evitare di trasformare la vacanza in un piccolo incubo. Prima di tutto, i documenti. In Italia il libretto sanitario aggiornato è fondamentale, mentre se la vostra destinazione è oltre confine, preparatevi a tirar fuori il passaporto per animali e magari anche qualche assicurazione, grattacapi burocratici che potrebbero ritardare la partenza.

Non dimentichiamo il cibo e l’acqua: sembra banale, ma non è così scontato. Portare con sé il cibo abituale del proprio cane lo farà sentire a casa anche in mezzo al nulla, e l’acqua fresca è una priorità assoluta, soprattutto se si viaggia in estate o in luoghi caldi. In commercio si trovano ciotole da viaggio che si piegano, si infilano in tasca o nello zaino senza occupare spazio.

Potete portare anche qualche snack premio: saranno utilissimi per calmare Fido nei momenti di stress o per premiarlo durante le soste.

Passando all’igiene: sacchetti per i bisogni, salviette umidificate e un piccolo asciugamano sono irrinunciabili. Non solo per rispettare l’ambiente e gli altri, ma anche per tenere pulito il vostro amico e farlo sentire a proprio agio. Le salviette senza alcol sono perfette per una pulizia rapida delle zampe dopo una passeggiata in mezzo alla natura o per rinfrescare il muso dopo il viaggio in macchina. E per non dimenticare mai i sacchetti, un porta-sacchetti colorato e pratico.

Non potete fare a meno di una spazzola. Non solo serve a togliere sabbia, nodi e pelo morto, ma è anche un ottimo modo per coccolare Fido e regalargli un momento di relax dopo una giornata intensa. Se poi siete tipi pratici, potete optare per un guanto da strigliatura che fa anche da massaggio e aiuta a eliminare l’acqua in eccesso dopo il bagno.

Non dimentichiamoci poi dei giochi: portare con sé la pallina preferita non è solo un vezzo, ma un modo per far sentire il vostro cane a casa anche lontano da casa. In vacanza, tra una passeggiata e l’altra, un po’ di divertimento è quello che ci vuole per mantenere alto il morale. E per il riposo? Un cuscino comodo, magari impermeabile e facile da pulire, è il posto perfetto dove Fido potrà ricaricare le batterie.

Infine, il collare e il guinzaglio: non sono solo un accessorio, ma una questione di sicurezza. Scegliete materiali morbidi, elastici e resistenti all’acqua così da essere pronti a ogni evenienza, che si tratti di una passeggiata in città o di un tuffo in spiaggia. E non dimenticate la medaglietta con il vostro numero di telefono, perché anche se siete i migliori padroni del mondo, a volte l’imprevisto può capitare.

Con un po’ di organizzazione e qualche accorgimento, partirete senza ansie e potrete godervi la vacanza in completa serenità, certi che il vostro fedele amico avrà tutto ciò che gli serve per stare bene e divertirsi. Chiusa la valigia, prendete il guinzaglio e partite verso nuove avventure, pronti a creare ricordi indimenticabili.