Vacanze in Grecia al di fuori delle rotte commerciali

Stai già riflettendo su dove andare in vacanza questa estate e sei stanco delle solite mete turistiche che ti portano all’esasperazione? Ti proponiamo una Grecia diversa.

Mykonos e Santorini sono famose per un motivo, ma non sono l’unico modo per vivere la Grecia. Se la folla e i prezzi gonfiati non fanno per voi, la terraferma offre un ritmo molto diverso.

Viaggiare sembra più facile, le distanze sono più brevi di quanto la maggior parte delle persone si aspetti e i luoghi seguono ancora la routine locale piuttosto che gli orari turistici. Troverete città autentiche, paesaggi aperti e pasti pensati per la vita di tutti i giorni. Queste destinazioni sulla terraferma conservano la bellezza della Grecia senza la calca delle scogliere.

Vivi la vera Grecia tra cultura, natura e relax

Prendi appunti perché ti stiamo per proporre diverse mete splendide e potresti anche valutarne più di una per fare una sorta di on the road e goderti più luoghi. È tempo di pensare alle vacanze estive, di organizzare, prenotare e rimanere poi in trepidante attesa. Vi consigliamo alcuni luoghi in Grecia.

Salonicco vive la routine quotidiana. La gente passeggia sul lungomare del Golfo Termaico, incontra gli amici per lunghe cene e considera la storia parte integrante del paesaggio. Si passa accanto a siti romani e bizantini come la Rotonda mentre si va a cena. È nota per la sua cucina raffinata, i ritmi rilassati e una scena culturale attuale, piuttosto che curata.

Meteora e gli imponenti pilastri di roccia della Tessaglia centrale ospitano monasteri risalenti al XIV-XVI secolo. Il sito è stato inserito nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO nel 1988 e, dal vivo, l’ambiente sembra ancora irreale. Gradini in pietra conducono a panorami mozzafiato che cambiano con la luce e la stagione.

Penisola Calcidica. Tre penisole si estendono nelle limpide acque settentrionali, ognuna con una personalità diversa. Cassandra è vivace, Sithonia è più tranquilla e Athos rimane chiusa, principalmente al turismo occasionale. Le spiagge qui sono regolarmente classificate tra le migliori della Grecia, con sabbia chiara e acque poco profonde. Da Salonicco, il viaggio in auto dura circa 2 ore, rendendo le escursioni giornaliere facili e i prezzi ragionevoli.

Sitonia. Questa penisola centrale attrae i viaggiatori che desiderano spazio tra gli asciugamani e meno stabilimenti balneari. Le zone intorno a Vourvourou sono rinomate per le loro calette tranquille e le acque cristalline. Karydi e Fava Beach si distinguono per i colori vivaci e l’accessibilità. L’offerta gastronomica è informale, con locali come l’Anchor Foodbar che serve piatti per il brunch che combinano ingredienti locali con idee moderne.

Pelio. A metà strada tra Atene e Salonicco, questa penisola fonde villaggi di montagna con panorami dell’Egeo. I boschi di castagni ricoprono le colline e la mitologia lega la zona a Giasone e al centauro Chirone. Mileto offre case in pietra, strade tranquille e lo storico treno a vapore Moutzouris, che ancora oggi percorre uno stretto sentiero attraverso la campagna.

Situata nella regione di Zagori, la gola di Vikos è tra le più profonde al mondo, in base al rapporto profondità/larghezza. I punti panoramici lungo il bordo mostrano strapiombi e rocce dai colori cangianti. I sentieri che si addentrano nella gola attraggono gli escursionisti durante i mesi più caldi, mentre in primavera il fiume scorre con forza dirompente.

Piscine di roccia di Papingo. Le piscine naturali vicino al villaggio di Papingo sono riempite con acqua fredda e limpida proveniente dai vicini torrenti di montagna. Le forme levigate delle pietre creano punti ideali per nuotare durante le stagioni più calde. La zona è ideale come base per brevi escursioni e pomeriggi rilassanti.