Uomini e Donne, spunta il retroscena sul trono di Gianmarco: ecco cosa accadrà

Gianmarco Steri a Uomini e Donne, il suo percorso prende una piega inaspettata, addii impensabili e un ritorno sorprendente: sta per cambiare tutto.

Ogni nuova stagione di “Uomini e Donne” sa come far parlare di sé. Quest’anno, c’è un trono in particolare che sta suscitando attenzioni, sospetti e anche qualche perplessità del pubblico, quello di Gianmarco Steri.

Niente lasciava presagire ad un trono così turbolento, un nuovo tronista, le prime esterne, le classiche scintille tra corteggiatrici in cerca di visibilità, tutto contornato dal nascere dell’amore. Piano piano qualcosa ha cominciato a scricchiolare e le dinamiche tra Gianmarco e le ragazze hanno iniziato ad andare in modo imprevisto facendo emergere un Gianmarco diverso dal classico uomo gentile e pacato che sembrava in apparenza. In questo momento sotto quella calma apparente si agitano più dubbi che certezze. Una situazione sempre più ingarbugliata tiene incollati allo schermo gli spettatori e fa impazzire i social, tra ipotesi, spoiler e retroscena che sembrano usciti da una soap.

Trono in frantumi: Francesca lascia, Cristina nel mirino e Nadia torna in gioco

Negli studi Elios, durante l’ultima registrazione, è successo qualcosa che ha scompigliato le carte sul tavolo. Gianmarco ha deciso di riprendersi Nadia, la corteggiatrice che solo poco tempo fa aveva scelto di autoeliminarsi. Si è presentato sotto casa sua, come accade nei film romantici americani, e lei ha accolto favorevolmente questo gesto accettando di tornare. Questo gesto però ha scatenato reazioni a catena.

Cristina, che ormai sembrava la favorita nel cuore del tronista, ha avuto una vera e propria esplosione di gelosia. Non ha gradito per niente l’esterna con Nadia e in studio ha fatto capire che tutta questa situazione l’ha mandata fuori giri. La sua reazione è stata forte, probabilmente anche un po’ eccessiva, ma di certo ha lasciato il segno. Gianmarco l’ha ascoltata ma dalla sua espressione sembrava nutrire dei dubbi sui sentimenti di Cristina.

Mentre tutti erano concentrati su questo scontro tra le due corteggiatrici principali, ecco che Francesca, entra in puntata a fine registrazione, in punta di piedi, e dice la sua lamentandosi di come Gianmarco, ormai, sembri trattare tutte allo stesso modo. Da parte di Gianmarco c’è un’assenza di reazione che non poteva passare inosservata. Il giorno dopo, sul profilo Instagram di Francesca, sono spariti come per magia tutti i tag e le foto legati al programma. Nessun riferimento, nessun ricordo, niente di niente. Un vero e proprio colpo di spugna digitale.

I fan hanno subito fiutato aria di addio e l’esperto di gossip Alessandro Rosica non si è fatto attendere. Sui social ha sganciato la sua bomba: “Francesca e Gianmarco? Game over. Lei avrebbe capito di non piacere davvero a lui.” Una frase secca, diretta, come a voler chiudere il sipario su una conoscenza che non ha mai davvero preso il volo.

Ma Rosica non si è fermato lì ha anche lasciato intendere che Cristina potrebbe nascondere qualcosa e che dietro il suo atteggiamento appassionato si celerebbero delle incongruenze: “Tra poco rimarrà solo” ha scritto, lanciando una previsione piuttosto amara per il tronista sardo.

E così, nel giro di una puntata tutto è cambiato. Francesca sembra essersi tirata indietro, Cristina vacilla, Nadia è rientrata in campo con una mossa inaspettata e Gianmarco? Gianmarco sembra sempre più confuso. Siamo davvero sicuri che alla fine riuscirà a fare una scelta? Oppure il suo trono finirà in una lunga attesa che non porterà da nessuna parte?

Per sapere come andrà a finire, toccherà aspettare le prossime registrazioni, che questa volta non si terranno come al solito di domenica e lunedì, ma sono slittate a martedì 22 e mercoledì 23 aprile, complice la Pasqua in arrivo. E a questo punto, l’attesa sarà ancora più intensa, perché gli interrogativi sono tanti e le certezze pochissime.