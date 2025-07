Un Posto al Sole, anticipazioni drammatiche: è in fin di vita, si piangerà molto

Che cosa sta per accadere nelle prossime puntate della nostra amata soap opera girata tutta a Napoli? Prepariamo i fazzoletti.

Un Posto al Sole continua ad appassionare milioni di italiani senza sosta e da molti anni. I telespettatori sono sempre alla ricerca delle anticipazioni.

Questa settimana, fino al 18 luglio, le anticipazioni di Un Posto al Sole prevedono momenti di grande emozione e preoccupazione per gli appassionati della soap. Ma entriamo nel dettaglio

Un Posto al Sole, un evento drammatico scuote i protagonisti

Le nuove puntate di questa settimana di Un Posto al Sole, secondo le anticipazioni in rete, metteranno a dura prova la vita di alcuni dei protagonisti. Negli epidosi in onda dal 14 al 18 luglio infatti, un evento drammatico vede protagonista Agata, che viene ritrovata in fin di vita sul ciglio di una strada nell’Agro Aversano.

Michele Saviani resta sconvolto dalla notizia, ma sembra subito convinto che il responsabile sia Gennaro Gagliotti e si vuole impegnare al fine di smascherarlo, dedicandosi alla sua trasmissione radiofonica sul caporalato. Dal lato loro, Marina e Roberto gioiscono all’idea di liberarsi di Gagliotti, il nuovo amministratore delegato dei Cantieri, che si troverà ad affrontare la furia dei tre dopo la trasmissione di Saviani.

Nel frattempo, la salute di Eugenio peggiora, rendendo necessario per l’uomo un delicato intervento di bypass al cuore a Milano. Viola, nonostante la loro separazione, decide di accompagnare l’ex marito per affrontare questa operazione, e non può che comunicare la sua scelta a Damiano. La situazione preoccupa il piccolo Antonio, che sembra essere in crisi e fatica a trovare un conforto.

Alberto Palladini decide di querelare Roberto Ferri per il pugno ricevuto, e Elena invita Filippo a supportare il padre in questo difficile momento. A La Terrazza, Luca si trova a dover affrontare il rapido progredire della sua malattia, che comporta grandi sacrifici da parte delle persone che gli sono vicine. Giulia, per monitorarlo al meglio, decide di installare delle telecamere, una decisione che Luca non accetta con entusiasmo e con la quale non è d’accordo, ma che è costretto ad accettare.

La situazione drammatica di Agata continua ad essere delicata e la donna non mostra segni di miglioramento; è anche per questo Michele è sempre più convinto e concentrato nel trovare prove contro Gennaro, che dal lato suop inizia a rendersi conto dei gravi guai che potrebbe affrontare.

La stagione numero 29 di Un Posto al Sole procede a gonfie vele, e continua ad andare in onda ogni giorno alle 20.50 su Rai 3.