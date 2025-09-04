Tutti i bonus da richiedere a settembre: dalla scuola allo sport fino agli elettrodomestici – chedonna.it

Ecco quali sono i bonus in arrivo a settembre: dalla scuola allo sport, fino agli elettrodomestici, scopriamo tutti gli incentivi da richiedere.

A partire da settembre, con il rientro dalle vacanze estive, sono in arrivo diversi bonus, ideati per fornire un aiuto economico ai cittadini e alle famiglie. Gli incentivi e le agevolazioni da richiedere sono diversi e vanno dalla scuola allo sport, dagli elettrodomestici alla spesa.

Per poter beneficiare dei bonus, è necessario essere in possesso di determinati requisiti. Inoltre, ci sono delle scadenze da rispettare. Scopriamo quali sono gli incentivi che verranno messi a disposizione e in che modo ottenerli.

Scuola, sport, elettrodomestici e beni alimentari: l’elenco dei bonus da richiedere a settembre

Il bonus scuola è destinato alle famiglie con figli studenti. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha stanziato 136 milioni di euro per fornire gratuitamente (o semi-gratuitamente) libri di testo ai nuclei famigliari con un ISEE ridotto. Possono beneficiare dell’incentivo gli studenti che frequentano le scuole dell’obbligo e quelle secondarie di secondo grado. Noto anche come voucher libri, verrà erogato dalle singole Regioni, a cui spetta stabilire requisiti, modalità e importi.

I genitori, inoltre, potranno richiedere il bonus sport, pensato per il tempo libero dei ragazzi. Con il Fondo Dote Famiglia 2025, è stato istituito un incentivo per i nuclei famigliari con reddito basso e con figli di età compresa tra i 6 e i 14 anni. Sono previsti fino a due contributi per famiglia: l’importo massimo è di 300 euro a figlio.

Chi ha un ISEE inferiore ad una determinata soglia, potrà beneficiare anche del bonus elettrodomestici, con uno sconto del 30% sul prezzo d’acquisto del prodotto, che può arrivare a 100 euro. Per i richiedenti che hanno un ISEE al di sotto dei 25mila euro, il massimo è di 200 euro. Il bonus viene applicato direttamente (non in detrazione fiscale) ed è gestito tramite la piattaforma PagoPa. I beneficiari dovranno seguire un’apposita procedura online.

Proseguendo, per le famiglie in difficoltà è stata confermata la Carta dedicata a te, conosciuta anche come Social card. Si tratta di un contributo di 500 euro una tantum per l’acquisto di beni alimentari essenziali. Per ottenerlo, non è necessario l’invio di alcuna domanda: l’INPS provvederà all’identificazione dei destinatari e comunicherà gli elenchi ai Comuni.

Si ricorda che il primo pagamento deve essere effettuato entro il 16 dicembre, altrimenti non si potrà più usufruire dell’incentivo. Entro il 28 febbraio 2026, invece, i beneficiari dovranno aver esaurito l’intero importo della Carta dedicata a te. Qualsiasi giacenza tornerà nelle casse dello Stato.

Altri bonus in arrivo a settembre

Il bonus psicologo è stato rinnovato per quest’anno. Sarà possibile presentare domanda a partire dal 15 settembre, fino al 14 novembre 2025. Per chi ha un ISEE inferiore ai 15mila euro, l’incentivo avrà un importo massimo di 1.500 euro, pari a 50 euro a seduta. Se l’ISEE è compreso tra i 15mila e i 30mila euro, l’importo scende a mille euro.

Infine, per i richiedenti che hanno un ISEE tra i 30mila e i 50mila euro, sono previsti 500 euro di contributo. Quest’anno il numero di voucher erogati non supererà gli 8mila euro. Le Province e le Regioni provvederanno a stilare le graduatorie in base all’ordine di presentazione e all’ISEE dei richiedenti.

Per concludere, a settembre si potrà richiedere il bonus auto elettriche, per il quale sono stati stanziati 597 milioni di euro dal Governo. L’obiettivo è favorire la transizione ecologica dei veicoli privati, con un incentivo che punta alla sostituzione di oltre 39mila auto inquinanti, andando a ridurre l’impatto ambientale dei mezzi di circolazione.

Il bonus è rivolto in primis ai residenti di aree urbane in cui sono presenti più di 50mila abitanti o delle zone maggiormente soggette al pendolarismo. I richiedenti devono essere in possesso di un ISEE inferiore ai 40mila euro annui. Lo sconto si applica durante l’acquisto e non è cumulabile con altri incentivi simili.