Tristezza post-vacanze, 5 tecniche per liberartene subito consigliate dagli esperti – chedonna.it

La tristezza post-vacanze è molto comune e tornare alla vita di tutti i giorni non è facile: ecco 5 tecniche per liberartene subito.

La tristezza post-vacanze è quella che si accusa appunto dopo aver trascorso dei giorni o delle settimane “off”, lontano dalle incombenze quotidiane, magari in posti meravigliosi in mare o in montagna oppure a fare i turisti in qualche città tutta da scoprire.

Non importa come tu abbia trascorso le vacanze, insomma, potresti essere colto dalla nostalgia una volta rientrato a casa. Ciò può renderti difficile anche riprendere la tua vita fatta di incombenze quotidiane, lavoro, famiglia, rapporti e così via. E allora, ecco 5 tecniche per liberarti subito della tristezza post-vacanze.

Le 5 tecniche per riprenderti dalla tristezza post-vacanze

Per molte persone le vacanze sono già finite e settembre è in realtà dietro l’angolo per tutti e questo vuol dire riprendere con la vita di sempre. Riabituarsi alla normalità è davvero difficile e si accusano veri e propri sintomi come frustrazione, mancanza di stimoli e bassa motivazione.

Ecco 5 tecniche consigliate dagli esperti per riprendersi dalla tristezza posta-vacanze:

Pianificare la prossima vacanza: già solo pensare che il prossimo viaggio è prenotato fa venire il buonumore. Così come dedicarsi già a prenotare l’alloggio o a organizzare tutto l’itinerario Coltivare le amicizie fatte in vacanza: un modo per affrontare il disagio è proprio quello di tenersi in contatto con le persone conosciute durante le vacanze e ricordare ciò che si è fatto insieme Dedicarsi al proprio benessere: coltivare gli hobby, seguire un’alimentazione sana, frequentare gli amici, fare attività fisica e coccolarsi con piccoli rituali di bellezza farà sentire subito meglio Pianificare gite fuoriporta: per chi ha voglia di avventura e di nuovi stimoli, sono l’ideale anche per staccare dalla routine della settimana, senza dover spendere un capitale o allontanarsi troppo da casa Guardare i video e le foto: ricordare con allegria ciò che si è fatto durante le vacanze è divertente e rilassante.

Non tutti siamo uguali ma questi sono alcuni spunti utili per abbandonare la tristezza post-vacanza e riprendere gradualmente con gli impegni e le incombenze quotidiane. L’estate non per tutti finisce a Settembre ma per alcune persone riprende molto prima, purtroppo, ed ecco che con questi consigli sarà più facile non farsi sopraffare dalla nostalgia e tornare subito super produttivi e in carreggiata.