Tradimento, anticipazioni turche: Guzide e Tarik, la scoperta che cambia tutto

Guzide e Tarik saranno i protagonisti delle puntate di Tradimento che andranno in onda in Italia prossimamente: cosa accadrà tra i due che cambierà ogni cosa.

Seppure manchi davvero pochissimo al finale di stagione di Tradimento, le puntate che andranno in onda nelle prossime settimane non deluderanno affatto le aspettative del pubblico. Dalla Turchia, infatti, arrivano delle anticipazioni che lasciano tutti di stucco.

Stanto a quanto si apprende da alcuni spoiler che arrivano direttamente dalla ‘terra madre’ della soap, sembrerebbe che i protagonisti indiscussi dei prossimi episodi saranno proprio Guzide e Tarik. Dopo aver intrapreso due strade completamente differenti in seguito al tradimento dell’avvocato, pare che i due si troveranno nuovamente insieme in un viaggio, condividendo quindi diverso tempo in coppia.

Attenzione, però: gli ex coniugi sceglieranno di partire insieme non per qualcosa di piacevole o per ricostruire i cocci del loro rapporto, piuttosto per una questione molto cara ed entrambi. È proprio durante questo viaggio, infatti, che Guzide e Tarik verranno a sapere di una verità clamorosa, che cambierò ogni cosa sul loro conto.

Spoiler turchi di Tradimento: scoperta shock per Guzide e Tarik, cosa accadrà

Non si sa ancora con certezza quando andranno in onda queste puntate, ma sembrerebbe che il colpo di scena non verrà servito al pubblico di Canale 5 molto tardi. Dalle anticipazioni di alcuni episodi turchi, infatti, si viene a sapere che Guzide e Tarik partiranno insieme per scoprire la vera identità del loro figlio biologico, così deciderà di recarsi da Dundar per saperne di più.

L’incontro tra Dundar, Tarik e Guzide, purtroppo, non andrà come previsto. È proprio durante questo momento che l’avvocato, com’è suo solito fare, spiegherà all’imprenditore la possibilità che loro siano i suoi genitori. Dundar, dal canto suo, non crederà assolutamente alle sue parole, anzi crederà che si tratta di due truffatori che vogliono approfittarsi della sua ascesa in politica.

È proprio a questo punto che Guzide, quindi, sarà sempre più convinta che Dundar sia suo figlio. Così, prenderà un campione del suo DNA e lo farà analizzare. Il primo a conoscere tutta la verità sarà proprio Tarik, che sceglierà di parlarne immediatamente con la sua ex moglie. Il giudice, così, saprà che l’imprenditore è suo figlio biologico e sceglierà di dirglielo in prima persona.

Inutile dire che una scoperta del genere lascerà Dundar senza parole tanto che Guzide si sentirà costretta a lasciarlo solo per fargli metabolizzare la notizia. A questo punto, bisogna capire come evolverà la storyline e, soprattutto, se l’imprenditore si riprenderà mai da questa verità scioccante.