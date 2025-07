Torta-involtino con cuore di cioccolato, delizioso e sano! I miei figli me lo chiedono ogni giorno, che bontà – chedonna.it

È golosissima e i tuoi figli la adoreranno: ecco come preparare la torta-involtino con cuore di cioccolato.

Invece di dare ai nostri figli delle merendine o altri dolcetti comprati al supermercato (che in genere contengono tanti zuccheri e altri ingredienti di dubbia qualità), dovremmo preparare noi delle torte, dei biscotti, dei muffin o dolcetti fatti in casa.

Così sapremo davvero quali ingredienti stiamo usando e potremo anche variare di più la loro colazione o merenda. Un esempio è la torta-involtino con cuore di cioccolato: già il nome è invitante ma il risultato finale lo sarà ancora di più.

La ricetta della torta-involtino con cuore di cioccolato

Forse temi che preparare questa torta-involtino con cuore di cioccolato sia complesso e magari non hai tanta dimestichezza in cucina, specie con i dolci. Ma non è così, è una ricetta semplice e che conquisterà i tuoi figli e chiunque la assaggerà.

Si tratta di preparare una pasta biscotto che sarà il nostro rotolo montato da farcire poi con il cioccolato (o con la Nutella). Il rotolo è morbido e leggero che si scioglierà in bocca, farcito con abbondante cioccolato che lo renderà irresistibile. In alternativa il rotolo si può farcire anche con crema pasticcera, marmellata, frutta fresca e panna o altre creme come quella al pistacchio.

Ma ecco la lista di ingredienti da reperire se vuoi preparare la torta-involtino al cioccolato:

150 g di farina 00

6 uova

180 g di zucchero

1 bustina di vanillina

Nutella q.b.

Per la preparazione, procedi in questo modo:

Monta i tuorli con lo zucchero utilizzando delle fruste elettriche fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso. Aggiungi la vanillina e la farina setacciata e mescola dal basso verso l’alto per non smontare il composto. In un’altra ciotola monta gli albumi a neve ferma e uniscili al preparato e continua a mescolare dal basso verso l’alto incorporandoli del tutto. Versa il composto ottenuto su una teglia ricoperta di carta forno e livellalo bene con una spatola. Inforna in forno statico preriscaldato a 180 gradi per 10-12 minuti. La superficie deve diventare dorata e la pasta biscotto deve risultare cotta. Sforna il rotolo e capovolgilo su un canovaccio umido. Arrotolalo aiutandoti con il canovaccio e lascialo raffreddare completamente. Quando è diventato freddo, spalma il cioccolato, la Nutella o il ripieno che hai scelto. Arrotola il rotolo nuovamente. Taglia a fette e servi con una spolverata di zucchero a velo, nocciole tritato o topping.

Ecco che la merenda è servita e i tuoi figli ti chiederanno la torta-involtino ogni giorno!