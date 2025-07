Il doppio mento può essere nascosto facilmente, semplicemente ricorrendo al taglio di capelli più adatto a te.

Avere il doppio mento può essere un problema importante. Spesso legato a fattori genetici, può essere enfatizzato dal peso o da problematiche di salute. Esistono, ad ogni modo, alcuni tagli di capelli che possono minimizzare quello che è comunemente visto come un difetto.

Ma che, se ci pensi, è semplicemente una caratteristica tra tante che puoi scegliere di valorizzare o di minimizzare, portando l’attenzione su altro. Scopriamo come nascondere il doppio mento e qual è il taglio di capelli di cui nessuno ti ha mai parlato.

Il taglio di capelli sotto il mento perfetto per viso con mento pronunciato

Avere il doppio mento significa dover fare i conti con un aspetto di sé che può non piacere. Quando ciò accade, la tentazione è quella di camuffare il tutto con colli alti o foulard, scegliere collane in grado di smorzarne l’effetto e valutare scollature che non lo facciano notare più di tanto. La verità, però, è che il doppio mento è difficile da nascondere soprattutto d’estate. Inoltre, si tratta di una parte del collo che non si può nascondere per sempre. Motivo per cui risulta, sicuramente, molto più semplice farci pace e trovare un taglio di capelli che armonizzi il tutto, in modo da farti sentire al meglio ogni volta che ti guardi allo specchio. Ecco il taglio di capelli sotto il mento perfetto per viso con mento pronunciato: il Long Bob o caschetto scalato lungo.



Perché funziona il Long Bob o caschetto scalato lungo: un taglio di capelli giusto può davvero fare miracoli, perché può distogliere l’attenzione dal doppio mento oltre ad adattarsi perfettamente alla forma del viso. Elegante e semplice, il Long Bob o caschetto scalato lungo può essere la soluzione più efficace. Questo taglio dona un effetto cornice, grazie ai capelli che accarezzano il viso sotto il mento incorniciando i lineamenti. Essendo leggermente scalato e se con onde, il taglio aggiunge anche movimento alleggerendo la zona del mento. Questo distoglie, infatti, l’attenzione dai punti critici. Vanno, invece, evitati i tagli che si fermano sul doppio mento. Sono, quindi, da evitare i tagli di capelli troppo corti. A chi sta bene il Long Bob o caschetto scalato lungo: si tratta di un taglio che va bene per chi ha un viso ovale, un viso tondo o un viso a forma di cuore. L’ideale, ad ogni modo, è sempre un taglio di capelli che crei volume nella parte superiore del viso, così che distolgano l’attenzione dal doppio mento. Ecco perché un taglio scalato, medio-lungo, è la soluzione ideale.

In alternativa, puoi valutare un Blob asimmetrico o, comunque, un altro taglio lungo con volume o un taglio con frangia a tendina, che incornicia il viso. Il trucco, insomma, è quello di creare equilibrio mettendo il doppio mento in secondo piano. Che tu scelga di portare il Long Bob liscio o ondulato, l’effetto sarà sempre unico. Ciò che conta, ovviamente, è non tagliarlo mai all’altezza del mento, ma lasciarlo sempre più lungo anche sul davanti. Detto ciò, puoi completare il tutto con dei giochi di colore e, ovviamente, con accessori e tutto ciò che sia in grado di completare l’effetto finale. Scopri anche i tagli di capelli per spalle larghe e i tagli di capelli corti spettinati.