Stop al disordine: i 3 trucchi visivi per un albero di Natale impeccabile in 15 minuti

Come rendere speciale il nostro amato albero di Natale in pochissimo tempo. Rimarrete senza parole dal risultato!

Decorare il nostro Albero di Natale spesso è un momento conviviale da vivere in famiglia, ma in altri diventa un vero e proprio input per litigare. Il motivo? Le decorazioni! Oppure vogliamo avere un risultato wow ma abbiamo pochissimo tempo? Ecco che ci siamo noi di Chedonna a darvi una mano.

Vi sveliamo non uno ma ben tre trucchi incredibili per poter rendere il nostro albero bello visivamente ma senza alcun tipo di fatica!

Risultato wow in poco tempo per un albero di Natale bellissimo

Il periodo natalizio è nel vivo e a breve, se ancora non lo abbiamo fatto, dovremmo rendere il nostro albero di Natale il centro della nostra casa. Il problema però arriva quando dobbiamo mettere le palline e le luci. La stratificazione visiva non è così banale, anzi, ci vuole attenzione per evitare un effetto troppo pesante.

Ma ecco che arriviamo noi. Come prima cosa partiamo dalle luci. Una sistemazione corretta è già metà del lavoro! Vi consigliamo di sistemarle a spirale in modo che scendano verso il basso. Mettiamo poi qualche lucina anche in profondità nei rami, in questo modo si creano interessanti effetti tridimensionali.

Ricordiamoci che dovremmo cercare di mantenere una certa distanza tra le luci. Secondo step.Passiamo alle palline. Non vanno messe dove capita ma ci vuole attenzione. Ricordiamoci che le palline grandi vanno in basso o verso l’interno. Quelle medie messe a ziag e zag per tutto il nostro albero.

E quelle piccoline? Servono per completare i vari vuoti che possiamo avere nel nostro albero. E per quanto riguarda il colore come ci comportiamo? Non andiamo oltre le due o tre tonalità diverse, il motivo? Eviteremo l’effetto macchia di colore e potremmo avere un albero elegante.

Ultimo passaggio, ghirlande, nastri e dettagli. Questo punto spesso spinge al litigio perché vengono messe senza cura. Ricordiamoci che le dobbiamo mettere con attenzione perché devono seguire tutta la decorazione del nostro albero. Mettiamo elementi come fiocchi e bacche in modo simmetrico per avere un effetto perfetto.

Il consiglio da seguire per decorare il nostro albero è questo:

minuto 1/5 sistemiamo le luci

minuto 6/10 posizioniamo le palline

minuto 11/15 aggiungiamo le ghirlande

Come vedi in pochissimo tempo puoi decorare il tuo albero di Natale senza fatica ma avendo un risultato davvero incredibile. L’armonia, la profondità e l’estetica saranno il punto focale del tuo decoro e tutti ti chiederanno come hai fatto!