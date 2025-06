Stirare le camicie può essere un’impresa ardua. Seguendo alcuni semplici consigli, sarà tutto più facile!

La faccenda domestica che poche persone amano è quella di stirare le camicie. In linea generale, stirare i capi di abbigliamento non è molto piacevole, ma non c’è scelta. La camicia è un capo di abbigliamento che richiede maggiore attenzione e pazienza nella stiratura.

Per stirare facilmente una camicia, è possibile ricorrere ad alcune tecniche. Scopriamo quali sono i trucchi per stirare facilmente e velocemente una camicia.

Come stirare una camicia in 5 minuti (o senza ferro da stiro)

Come detto, stirare una camicia è considerato – da molti – un incubo domestico. Spesso, però, si perde la pazienza o non si ottengono buoni risultati, perché si ha fretta e occorre troppo tempo per farlo bene. Fortunatamente, esistono delle soluzioni intelligenti, che possono essere utili anche quando si ha poco tempo. Ecco come stirare una camicia in 5 minuti o senza ferro da stiro.

Inizia dal colletto: il trucco per farlo velocemente sta nel stenderlo bene con le mani e stirarlo per tutta la lunghezza. Devi passare il ferro da stiro dall’esterno all’interno. Passa alle maniche: poggiale una alla volta sull’asse da stiro, stendendole prima con le mani e poi passando il ferro utilizzando il getto di vapore. Ricorda di rispettare la piega che corre per tutta la sua lunghezza. I polsi non devono essere abbottonati, ma aperti. Si stira partendo dal basso, quindi dai polsini per poi arrivare alle ascelle. Continua con il resto della camicia: la camicia va stirata aperta, senza abbottonarla, sull’asse da stiro. Il trucco per stirare bene e in fretta è mettere l’attaccatura del collo sull’estremità arrotondata dell’asse da stiro. Solo quando sarà perfetta la parte davanti, passa alla parte posteriore.

Ci sono, poi, dei metodi alternativi per stirare senza ferro da stiro.

Usa il vapore della doccia: basta appendere la camicia su una gruccia nel bagno, chiudere il bagno e fare scorrere l’acqua calda nella doccia per quindici minuti circa. Il vapore aiuta, infatti, a stendere le pieghe. Ricorri al phon: spruzza acqua nelle zone più stropicciate, asciuga con il phon a distanza e stendi il tessuto con le mani mentre asciughi. Utilizza la piastra per capelli: questa può essere usata per polsini e colletto, imppstando una temperatura media e passandola sul tessuto asciutto. Stira con un asciugamano caldo: basta appoggiare la camicia su una superficie piana e coprirla con un asciugamano riscaldato. Quindi, premi con le mani.

Seguendo questi semplici consigli, sarà possibile avere una camicia ben stirata senza stress. In conclusione, non dimenticare di leggere sempre l’etichetta all’interno della camicia. Scopri anche come una pallina di alluminio nell’asciugatrice risolve un sacco di problemi e come stirare gli abiti di lino.