Spopola l’“Hair cycling”: la nuova tendenza per capelli da star di Hollywood spiegata dai tricologi

Scopri cos’è l’hair cycling, la tendenza per capelli sani e luminosi spiegata dai tricologi. Routine personalizzata e alternanza dei trattamenti.

Negli ultimi mesi sta letteralmente spopolando l’hair cycling, un nuovo modo di prendersi cura dei capelli che arriva direttamente da Hollywood e gode dell’approvazione dei tricologi. Questa nuova tecnica arriva dal Giappone, dove prende il nome di haed spa e consiste nell’alternare regolarmente i prodotti e i trattamenti per capelli e cuoio capelluto, adattandoli alle esigenze stagionali, ai cambiamenti di colore o di taglio.

Si tratta di un approccio sempre più diffuso, che si basa sull’idea che, proprio come la pelle, anche i capelli si abituano ai trattamenti e traggono beneficio da una routine variabile e personalizzata sulla base delle esigenze dei propri capelli. Questa tecnica è particolarmente efficace in concomitanza con i cambi di stagione oppure in presenza di fattori esterni come stress, cambiamenti climatici, squilibri ormonali o carenze nutrizionali.

Esattamente come il resto del corpo, anche i capelli comunicano i loro bisogni e le loro esigenze. Osservando il cuoio capelluto è possibile capire cosa manca nella propria routine di cura di capelli e come migliorare la salute dei capelli.

Come mettere in pratica l’hair cycling: capelli sempre perfetti, come dal parrucchiere

In inverno, con il freddo, il vento e la pioggia, la nostra pelle ha bisogno di creme idratanti, capaci di contrastare la secchezza dovuta alle intemperie. Allo stesso tempo, i capelli hanno esigenze diverse a seconda del periodo dell’anno e delle condizioni in cui si trovano in quel preciso momento. Per questo è importante non utilizzare gli stessi prodotti per tutto l’anno, bensì è consigliabile alternare trattamenti idratanti e ristrutturanti a prodotti specifici per le esigenze del momento.

Per esempio, se in un determinato periodo dell’anno l’aria si presenta particolarmente densa di inquinamento, è ottimale prendersi cura dei capelli con prodotti detox, capaci di purificare il cuoio capelluto dai metalli pesanti presenti nell’ambiente. In inverno, invece, la cute – esattamente come la pelle – tende a seccarsi e di conseguenza i capelli si sporcano con più facilità. In questo periodo è preferibile inserire nella propria routine dei prodotti esfolianti per la cute a cui abbinare una maschera idratante da utilizzare settimanalmente.

In estate, l’haircare routine dovrebbe mutare radicalmente. In questo periodo dell’anno i capelli necessitano di prodotti con protezione solare e lipidi, così da schermare la fibra capillare da sole e salsedine. In autunno è invece necessario andare a nutrire i capelli, optando per trattamenti ricostruttivi e anti-caduta.

Inoltre, l’hair cycling prevede una particolare attenzione alla tipologia dei capelli. Lisci, ricci, mossi, crespi o decolorati che siano, i capelli hanno necessità diverse in base alla loro costituzione. Non va poi dimenticato lo stile che si desidera dare alla propria chioma, andando a utilizzare una crema troppo nutriente, per esempio, si rischia di appesantire troppo i capelli fini. Dunque il segreto per una chioma sempre perfetta consiste nell’adeguare i prodotti da utilizzare in base alle necessità dei propri capelli, alle condizioni ambientali e climatiche; e all’effetto che si desidera ottenere.