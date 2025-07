Spoiler Innocence: tragica scoperta di Bahar su Ela – chedonna.it

È partita da pochissimo, eppure Innocence è già pronta a regalare al suo pubblico un clamoroso colpo di scena: cosa scoprirà Bahar su sua figlia Ela nel corso della prossima puntata.

Innocence è il titolo della nuova serie tv turca su cui Mediaset ha deciso di puntare il sabato e la domenica pomeriggio. Subito dopo il classico appuntamento con Beautiful, che attualmente sta regalando dei clamorosi colpi di scena su Eric, l’azienda di Cologno Monzese ha deciso di mandare in onda una nuova fiction che racconta la storia di un amore sbagliato.

Innocence, infatti, narra le vicende di Bahar, una donna che sembra avere una vita felice ed appagata, che ad un certo punto viene completamente sconvolta dalla notizia del tradimento del marito, ma anche dalla scoperta della relazione di sua figlia Ela, appena diciannovenne, con un uomo più grande di lei. Insomma, una storia piuttosto avvincente ed intrigante, nella quale si intrecciano numerosi eventi inaspettato.

Uno dei primi, a quanto pare, verrà regalato proprio nel corso degli episodi che andranno in onda tra il 19 e il 20 luglio. Stando a quanto fanno sapere alcuni spoiler, infatti, sembrerebbe che in queste due puntate Bahar farà una scoperta (l’ennesima) sconvolgente sulla giovanissima Ela: cosa accadrà.

Anticipazioni Innocence : cosa scoprirà Bahar su Ela

Se le prime due puntate di Innocence sono state clamorose ed imperdibili, sembrerebbe che anche le prossime due non saranno affatto da meno. Gli episodi che andranno in onda, sempre al solito orario su Canale 5, infatti, rivelano che Ela continuerà ad essere al centro dell’attenzione di tutti, soprattutto di sua mamma.

Se da una parte, infatti, la giovane donna dovrà fare i conti con la notizia del tradimento di suo padre, dall’altra dovrà fronteggiare un’altra verità che sua madre ha scoperto sul suo conto. In particolare, gli spoiler dicono che quando la diciannovenne scoprirà la relazione extraconiugale di Timur, vorrà in tutti i modi stare accanto a sua madre, facendole credere di aver chiuso il rapporto con Ilknur.

Tuttavia, la situazione che vivrà Bahar non sarà assolutamente delle migliori. In particolare, la donna scoprirà che sua figlia era incinta. E che, purtroppo, ha perso il bambino durante il pestaggio. Una notizia sconvolgente, che diventerà ancora più scioccante per lei quando scoprirà che suo marito sapeva tutto dal primo momento e che ha preferito non dirle nulla.