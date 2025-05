Spoiler Il tradimento: verità choc su Dundar, chi sono i veri genitori

Sembra incredibile ma non c’è un momento di tranquillità all’interno della nostra amata soap opera turca, vediamo le anticipazioni!

Su Canale5 sono ormai svariati anni che possiamo assistere a varie serie televisive che arrivano direttamente dalla Turchia e riescono, ogni volta, a catturare il pubblico da casa grazie alle loro trame sempre molto complicate e ricchissime di colpi di scena. Non c’è mai un momento dove si puó stare tranquilli!

Anche nel caso di oggi, vi vogliamo svelare chi sono i veri genitori di Dandur. Siamo assolutamente certi che non ti aspetterai minimamente la risposta che vedrai nelle prossime righe, quindi scorri subito!

Tradimento: le anticipazioni bomba su i veri genitori di Dandur

All’interno del nostro programma che va in onda tutti i giorni alle 14,10 circa ci sono sempre tanti momenti che lasciano senza parole come quello che vedremo a brevissimo. Iniziamo, come prima cosa, dicendo che Oylum è finita in ospedale dopo il gravi incidente che, in modo completamente involontario, ha causato il marito Behram.

L’uomo voleva che non andasse a dare l’esame all’università ma tutto è andato male. Dopo il parto prematuro della donna, ci sono state varie complicanze che hanno richiesto anche trasfusioni di sangue. Immediatamente si è offerto il padre Tarik, ma è venuto a conoscenza che il gruppo sanguigno non era compatibile.

L’uomo ha immediatamente accusato Guzide di averlo tradito con Senzai e solamente in questo momento sono emersi i risultati del DNA. Neanche Guzid è la madre naturale di Oylum! I due genitori della ragazza hanno quindi immediatamente pensato ad uno scambio nella culla quando la piccola é venuta al mondo.

Ecco quindi che Guzide viene a sapere che quando è venuta al mondo c’erano ben 4 maschietti. I sospetti della donna si concentrano su un certo Dundar, un giovane imprenditore. Dopo aver eseguito i test genetici non risulterà lui il figlio della coppia. Il giovane, ovviamente pensa di essere stato truffato dai due e non perde tempo per andare a raccontare l’accaduto in televisione.

Si fa aiutare da un amico per prelevare un campione del DNA del presunto figlio. Assisteremo anche ad un lieto evento, ovvero Senzai convolerà a nozze con Guzide, dopo che ha interrotto qualsiasi rapporto con Ipek, avendo capito la sua cattiveria. Tarik, intato, riceve una telefonata dal laboratorio di analisi.

Dundur è suo figlio e di Guzide al 99,99%. Ma, prima di dire tutta la verità alla donna, è molto perplesso. Nel mentre, Oylum parla con Tolga e gli dice che non vuole stare più con lui, ma non solamente, anche che non è la figlia di Guzide e Tarik. La signora Mualla e Kahrama osservano la scena grazie alle riprese dei loro scagnozzi sempre pronti a tutto.

Che cosa succederà adesso? Ancora non possiamo saperlo ma ci sono ancora molti appuntamenti che ci attendono a partire da quello giornaliero su Canale5 per passare poi a quello serale!