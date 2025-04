Spoiler finale Il paradiso delle signore 9: Adelaide senza pace, dopo la malattia un’altra batosta

Che cosa vedremo nell’ultima settimana di messa in onda del nostro amato Paradiso delle Signore? Scopriamolo subito!

Mancano pochissimi giorni e tutti sono in fibrillazione per cercare di capire come finiranno alcune vicissitudine all’interno del famoso magazzino di moda milanese. Il Paradiso delle signore, lo sappiamo bene, sta giungendo alla fine della sua nona stagione. Nel mese di maggio, poi, inizieranno anche le riprese per la decima.

Sappiamo già, perché confermato, e così non poteva che essere, che vedremo i nuovi episodi direttamente dalla prima metà di settembre. Ma che cosa sta per accadere, ancora ad Adelaide che ci lascerà con il fiato sospeso?

Il Paradiso delle signore finisce ma la Contessa ha nuovamente problemi

Come tutte le soap opera, adesso che si avvicina la stagione estiva, si prendono una lunga pausa per tornare poi con l’inizio di settembre, circa. Questo accade anche al Paradiso delle Signore che però ci lascia con qualche colpo di scena. Andiamo a vedere che cosa ci attende per la settimana dal 28 aprile al 2 maggio, ovvero l’ultima per la messa in onda.

Iniziamo dicendo che Marcello si rende conto che non è assolutamente indifferente al legame che c’è tra Rosa e Tancredi. Ecco quindi che vive, ancora una volta, un momento di crisi. I suoi sentimenti saranno messi nuovamente in discussione ma non dirà assolutamente nulla alla Contessa. Adelaide, quindi, viene ingannata dal suo compagno che le fa credere che tutto procede nel migliore dei modi.

Per Adelaide, poi, arriva anche il momento in cui scopre la verità su Tancredi e sul piano legato all’abito ai danni del Paradiso, come possiamo immaginare la sua reazione non sarà tanto calma. Ecco quindi che decide di affrontare la nipote e farle una richiesta ben precisa. Passiamo ad Enrico. Si sta preparando per il processo ma qualcuno lo osserva e gli da la caccia.

Questa persona riesce anche ad entrare in negozio con l’intento di fargli del male. Fortunatamente si salva grazie alla presenza di Mimmo Burgio. Un gesto veramente eroico. Il giovane, poi, riuscirà anche a trovare il coraggio di confessare tutto il suo amore per Agata Puglisi. La ragazza, in precedenza non si era mostrata molto interessata a lui.

Anzi, il suo interesse era verso Roberto Landi. I due erano stati anche a teatro insieme ma lui non era stato completamente sincero, ovvero ha deciso di continuare a nascondere la sua omosessualità. Ma, una volta che Roberto ha capito che a Mimmo piace Agata è stato proprio lui a spingerlo a fare il primo passo. Quindi, godiamoci gli ultimi giorni di messa in onda della nostra amatissima soap opera prima della sua lunga pausa estiva come sempre in onda ogni giorno alle 16.05 circa su Rai1.