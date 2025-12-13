Sopravvivere alle feste in famiglia con 3 frasi ‘Scudo’ da usare quando ti criticano: ne uscirai vincente – chedonna.it

Il pranzo di Natale è alle porte ma non si ha nessuna intenzione di lasciarselo rovinare dalle domande scomode ed inopportune dei parenti: come rispondere senza sembrare maleducati, le frasi scudo.

Il Natale è il momento dell’anno in cui si ha la possibilità di staccare la spina dalla solita routine e di potersi dedicare agli affetti più cari. Se da una parte, però, moltissime persone scelgono di trascorrere queste feste lontano da casa e, magari, nel posto del cuore o alla scoperta di luoghi magici, dall’altra sono altrettanto numerosi colori che adorano passare il 25 dicembre in famiglia.

Rispettare il pranzo natalizio tradizionale, quindi, non è assolutamente passato di moda, anzi sembrerebbe che sempre più giovani preferiscano trascorrere il Natale in questo modo anziché in qualsiasi altra parte del mondo. L’unico ‘difetto’, se si può chiamare, di questa rimpatriata sono le domande (forse inopportune) a cui si lasciano andare amici e parenti lontani nel bel mezzo del pranzo.

Soprattutto se non si ha l’abitudine di vedersi o sentirsi durante l’anno e si coglie l’occasione del Natale per ritrovarsi, è normale che – in una metà giornata – si voglia recuperare tutto quello che si è perso. Molte volte, però, la curiosità sfocia in maleducazione e, addirittura, in vere mancanze di rispetto. A questo punto, è bene sapere come aiutarsi in una situazione del genere.

Come evitare di farsi rovinare il pranzo di Natale da amici e parenti: le frasi scudo alle loro domande inopportune

Non è assolutamente una novità che quando si decide di prendere parte ad un pranzo di Natale in famiglia bisogna sorbirsi le domande, a volte anche illecite, dei parenti. Ebbene, se fino ad ora, si aveva l’abitudine di rovinarsi il cibo, ora non sarà più così. Alcuni esperti hanno svelato come rispondere in modo intelligente e mai aggressivo per smorzare sul nascere qualsiasi tipo di polemica.

Quante volte, proprio nel bel mezzo del pranzo di Natale, sono arrivate delle domande sull’arrivo di un figlio o, addirittura, sulla ricerca di un lavoro serio? Ebbene, il modo più corretto per poter rispondere è solo uno: “Preferisco non parlare a tavola. Io sto bene così”. Si tratta di una risposta che, da come si può vedere, sposta il focus dalla loro domanda alla propria scelta e non richiede alcun tipo di invadenza. Insomma, di fronte a simile parole, l’interlocutore non può continuare ad infierire;

Altra domanda parecchio invadente di queste feste è: "Sei ingrassata?". Potrebbe sembrare una cosa da niente, invece in alcuni casi può scaturire delle grosse (ed importanti) reazione. Per evitarle, sarebbe opportuno rispondere in modo appropriato e, quindi, con: "Perché me lo chiedi? Ti sembra un problema per me o più per te?". In questo modo, si fa capire che il giudizio dell'interlocutore è solo ed esclusivamente il suo e non è assolutamente la verità assoluta. E lo obbliga, ovviamente, a passarsi una mano per la coscienza;

Infine, ultima situazione parecchio gettonata ma non meno importante è quando i parenti si lasciano andare a vere e proprie discussioni su scelte di vita personali. Ebbene, di fronte ad una simile situazione, l'unica risposta da dare: "Ne parliamo un'altra volta, ora voglio godermi il pranzo". In questo modo, si dà la possibilità di affrontare l'argomento in un altro momento, ma non quando lo decidono gli altri.

Da come si può vedere, quindi, si tratta di frasi che, in primo luogo, non sono maleducate e, quindi, non possono assolutamente suscitare nessun tipo di reazione inaspettata e, in secondo luogo, definiscono molto bene il limite dentro cui non tutti ci possono entrare.