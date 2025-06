Perché sogniamo la persona che amiamo? Ecco cosa vuole dirti il tuo subconscio – CheDonna.it

Sognare la persona che si ama è un modo per il nostro subconscio di comunicare con noi. Attraverso i sogni, possiamo capire molto.

Spesso, può capitare di sognare una persona che ci piace, che amiamo e a cui teniamo. Può essere un amore attuale, un ex o qualcuno con cui non abbiamo alcun legame (ma che ci piace, appunto). Si tratta di sogni piacevoli, che ci fanno battere il cuore e che possono avere un significato nascosto.

I sogni ci parlano attraverso emozioni e immagini sebbene, a volte, siano confusi. In tutti i casi, a parlarci è il nostro subconscio. Cosa ci vuole dire la mente? Scopriamo perché sogniamo la persona che amiamo e cosa vuole dirti il tuo subconscio.

Sognare una persona vuol dire che ti pensa o che gli manchi? Cosa vuol dire quando sogni una persona che ti piace

C’è chi spera che sognare una persona voglia dire che questa ti pensa o che gli manchi, ma non è così. Non esiste, infatti, una connessione mentale tra chi sogna e chi viene sognato. I sogni, infatti, raccontano le nostre paure, desideri, bisogni inconsci ed emozioni. Certamente, la persona che sogniamo occupa un posto nei nostri pensieri. Vediamo, quindi, cosa vuol dire quando sogni una persona che ti piace e le possibili interpretazioni.

Si esprimono i propri sentimenti: per Freud, attraverso l’atto di sognare la persona amata, si esprimono i propri sentimenti e si fa ciò che non si è fatto o non si ha il coraggio di fare nella realtà, facendoci provare sollievo. Attraverso il sogno, riproduciamo la nostra vita reale o la modifichiamo apportando qualcosa che la migliora e la rende più accettabile. È un riflesso narcisistico: per Jung, sognare la persona amata è un riflesso narcisistico. Quando sogniamo l’altro, in realtà, staremmo sognando noi stessi. Per esempio, se è la donna a sognare l’uomo, l’uomo rappresenterebbe il lato mascolino della donna. Le caratteristiche più evidenti del partner nel sogno esprimerebbero ciò che peniamo di noi stessi. Si manifestano voglia di connessione fisica ed emotiva o nostalgia: come detto prima, potrebbe trattarsi di uno sfogo dal punto di vista emotivo. Sogni del genere potrebbero voler dire voglia di connessione con la persona in questione, oppure nostalgia e mancanza. Simboleggia qualcosa: a volte, la persona protagonista del sogno potrebbe simboleggiare qualcosa come sicurezza, amore o approvazione.

In poche parole, spesso il subconscio utilizza i sogni per cercare di elaborare emozioni che, nella vita quotidiana, ignoriamo o a cui non facciamo caso. I sogni ci insegnano ad ascoltarci nel profondo. Interpretarli, però, è un’attività complessa: molto, infatti, dipende dal contesto e da diversi fattori. Se si è particolarmente curiosi o i sogni sono causa di ansia o malessere, il consiglio è quello di rivolgersi a un professionista. Scopri anche che vuol dire sognare il tradimento del partner e cosa vuol dire sognare il partner con la ex.