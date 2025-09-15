Sei più un tipo da collane, braccialetti o orecchini? Pensaci bene, la risposta rivela chi sei veramente – chedonna.it

Gli accessori completano un look ma non solo: collane, braccialetti o orecchini rivelano molto della propria personalità. Ecco cosa.

Che sia in estate o in inverno è bello completare ed arricchire il proprio outfit con degli accessori. E non si tratta solo di cappelli, sciarpe, foulard o borse, ma anche di gioielli, tanto amati dalle donne. E allora largo a collane, braccialetti e orecchini, di ogni materiale, colore, forma e dimensione.

La moda si aggiorna in fretta anche su questi ma ci sono alcuni modelli intramontabili che ogni donna ha sicuramente nel suo portagioie. Ma questi preziosi non sono solo dei semplici accessori: questi infatti dicono molto della personalità e del carattere delle donne che li utilizzano o che preferiscono un tipo invece che un altro. Ecco cosa rivelano.

I gioielli che indossi indicano molto della tua personalità

Ogni donna ha dei gioielli che indossa sempre ed altri che abbina agli outfit che indossa. Questi non sono solo accessori ma indicano molto del proprio carattere. I materiali di cui sono fatti, le forme, le dimensioni, possono suggerire un particolare aspetto della propria personalità.

Una persona che indossa gioielli sono piccoli, con forme geometriche e di colore silver o nero, probabilmente ama l’ordine e vuole che tutto sia perfetto. È una perfezionista e ama i dettagli. Chi invece predilige i gioielli a forma di cuore, animale o con il proprio nome, allora è una sognatrice, che spera di trovare l’amore vero e che probabilmente preferisce le tinte pastello o neutre, anche nel modo di vestire.

Ci sono anche donne che prediligono gioielli vistosi, delle vere e proprie sculture, particolari e strutturati, per non passare inosservate. Sono le persone più divertenti, gli “animali da festa” e che amano osare. Infine ci sono anche quelle persone che preferiscono gioielli più discreti o, magari, non ne indossano proprio ma portano solo un orologio al polso. Si tratta delle persone più timide, che restano da parte e osservano quello che succede intorno.

Insomma, dai gioielli che si indossano, si può dedurre molto della propria personalità e questi sono alcuni degli elementi distintivi del proprio carattere che possono emergere se si preferiscono gioielli di piccole dimensioni o grandi, discreti o vistosi, con particolari forme e colori invece che altri.