Se non vuoi prendere peso in menopausa segui la dieta “Mindy”: polverizzi i grassi senza fatica – chedonna.it

La menopausa è un periodo particolare per ogni donna e, se non si vuole prendere peso, è possibile seguire la dieta Mindy. Ecco in cosa consiste.

In menopausa il corpo di una donna cambia e così anche la mente, che si riempie di preoccupazioni ed ansie. In realtà ascoltare il corpo è fondamentale in questa fase della vita femminile ed è ancora più importante prendersi cura di se e della propria alimentazione.

Infatti, a causa delle variazioni ormonali, prendere peso è molto più facile. Nel mare magnum delle diete che si possono seguire, c’è quella Mindy, davvero efficace se non si vuole ingrassare. Con questa dieta è possibile polverizzare i grassi senza fatica. Ecco in cosa consiste.

In cosa consiste la dieta Mindy in menopausa

Mindy Pelz, autrice bestseller, esperta di nutrizione e controllo ormonale, medicina funzionale e chiropratica, ha elaborato una dieta per evitare di prendere peso in menopausa. Il suo libro, Life Reset, aiuta le donne ad affrontare meglio questo periodo della vita, che rappresenta un vero risveglio, un momento per ritrovarsi faccia a faccia con se stessi.

Secondo l’autrice la menopausa non è la fine di nulla, ma l’inizio di una nuova fase della vita. “Un vero e proprio riassetto neurochimico e ormonale che ci libera dai modelli di comportamento con cui siamo cresciute, permettendoci di entrare finalmente in contatto con chi siamo veramente.” Non è un problema di cui deve occuparsi la medicina ma una fase mediana della vita, fisiologica per ogni donna.

Per evitare di prendere peso in menopausa, la dieta Mindy proposta nel libro è chiara:

eliminare i carboidrati raffinati : il cervello, dopo il calo degli estrogeni, diventa meno sensibile al glucosio; i carboidrati raffinati possono far impennare e calare drasticamente la glicemia, aumentando infiammazione e nebbia mentale, oltre che i rischi di Alzheimer

: il cervello, dopo il calo degli estrogeni, diventa meno sensibile al glucosio; i carboidrati raffinati possono far impennare e calare drasticamente la glicemia, aumentando infiammazione e nebbia mentale, oltre che i rischi di Alzheimer preferire carne biologica , che dona proteine e aminoacidi preziosi per umore, cervello e muscoli

, che dona proteine e aminoacidi preziosi per umore, cervello e muscoli consumare grassi sani , il miglior carburante per il cervello, stabilizzano l’energia e riducono l’infiammazione

, il miglior carburante per il cervello, stabilizzano l’energia e riducono l’infiammazione consumare proteine , che aiutano a mantenere i muscoli, glicemia e neurotrasmettitori (ne servono 1 g per ogni chilo corporeo)

, che aiutano a mantenere i muscoli, glicemia e neurotrasmettitori (ne servono 1 g per ogni chilo corporeo) aggiungere le fibre, prebiotiche e probiotiche, per prendersi cura dell’intestino e del metabolismo

Nella dieta Mindy si insegna al corpo a bruciare i grassi invece degli zuccheri, producendo chetoni che affinano il cervello e stabilizzano l’energia. Infine, l’autrice consiglia di praticare attività fisica, facendo camminate nella natura, yoga, pilates, allenamenti leggeri con i pesi, stretching, per preservare i muscoli e le ossa e imparare a gestire lo stress.