Se non erano per i consigli del mio amico chef la frittura di pesce mi sarebbe venuta sempre molliccia: ora sì che scrocchia al primo morso – chedonna.it

La frittura di pesce è un grande classico della cucina italiana: con questi consigli non sarà molliccia ma croccante e saporita.

È arrivata l’estate e con essa aumentano le occasioni conviviali per ritrovarsi attorno ad una tavola con amici e parenti. Uno dei piatti più saporiti da gustare e da condividere è la frittura di pesce. Non tutti però hanno il coraggio di cimentarsi in questa specialità perché a volte si commette qualche errore.

Così, magari, risulta molliccia e dalla consistenza non proprio adeguata. Con questi consigli, invece, sarà croccante al primo morso, come è giusto così, e non c’è bisogno di essere degli chef per prepararla. Ecco come fare.

I migliori consigli per una frittura di pesce perfetta

Quando si parla di frittura di pesce, non è necessario essere degli chef per farla ma è sufficiente seguire alcuni trucchi per averla della consistenza perfetta. Oltre al profumo e al sapore, infatti, questo piatto si contraddistingue per il fatto che scrocchia al primo morso o, meglio, dovrebbe…

Infatti a volte risulta molliccia e fa quasi impressione masticarla. Il segreto per avere una frittura di pesce croccante è la pastella. Per realizzarla, è necessario usare gli ingredienti giusti: a parte la farina 00, molti chef consigliano anche di usare una parte di farina di riso. In questo modo si avrà un risultato più croccante e allo stesso tempo leggero. Non solo ma è importante usare acqua fredda e meglio se frizzante.

Questa creerà delle bolle d’aria nella pastella, donando leggerezza. Per preparare la pastella per una frittura di pesce perfetta, dunque, occorrerà setacciare per prima cosa le farine in una ciotola capiente, in modo che non si formino grumi. Poi aggiungere il sale, mescolare lentamente l’acqua fredda o frizzante, senza esagerare per non avere una pastella troppo liquida. Il buon rapporto iniziale è di 1:1 e poi aggiustare in base alla consistenza desiderata.

In particolare la pastella deve essere densa così da ricoprire i calamari attaccandosi bene. Però, quando è pronta, è consigliabile attendere 20-30 minuti prima di ricoprire i calamari. Quindi, dopo averlo fatto, friggere pochi calamari alla volta nell’olio quando questo raggiungerà i 180-190°C. Quando saranno dorati e croccanti, rimuoverli dall’olio e posizionarli su carta assorbente. Insomma, con questi semplici accorgimenti la frittura di pesce sarà perfetta, croccante e saporita.