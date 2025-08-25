Se non ami il tipico caldo estivo sono queste le mete perfette per te: qui c’è la neve anche in piena estate

Sopportare il caldo e, soprattutto le temperature bollenti, non è affatto una cosa da niente: ecco perché sarebbe sempre bene tenere a mente quali sono le migliori mete dove c’è sempre la neve anche in piena estate.

L’estate è agli sgoccioli, eppure le temperature sulla nostra Penisola potrebbero subire un’impennata dopo questo periodo di tregua tra nubi e temporali.

L’unica cosa da fare, quindi, in questa situazione è: scappare via, almeno quando se ne ha l’occasione, in quei posti dove il caldo è solo un’utopia.

Sia in Italia che in Europa, infatti, esistono alcuni luoghi che risultano essere un ottimo rifugio dal torpore della città e, soprattutto, da queste calde e bollenti temperature, che possono dare un immediatamente sollievo e sentirsi subito meglio. Si tratta, in effetti, di luoghi (facilmente raggiungibili) che sembrano essere completamente imperturbabili dal caldo e che presentano uno scenario sempre innevato e fresco.

Quali sono le mete perfette per l’estate dove non si avverte il caldo

Se da una parte, appena arriva l’estate, in molti non vedono l’ora di prenotare le vacanze e scegliere la meta più calda e tropicale per divertirsi e rinfrescarsi, dall’altra c’è chi non ha assolutamente intenzione di soffrire il caldo e sceglie uno dei quei posti dove si è sta sempre freschi e dove le temperature sono perlopiù sopportabili. Non tutti lo sanno, ma in effetti esistono 4 posti che sono perfetti per chi non ama la bella stagione.

Qualora si avesse intenzione di rimanere in Italia, si può testare il Passo dello Stelvio in Lombardia. È difficile da credere, ma – a partire dal 31 maggio fino al 2 novembre – è possibile assistere ad uno scenario davvero unico. In questa zona, infatti, si può praticare lo sci estivo. In alternativa, si può optare di soggiornare a Cervinia in Valle d’Aosta. Anche in questa città del nord si può pratica sci, ma anche trekking, alpinismo, sci su ghiaccio e MTB.

Se, invece, non si ha voglia di rimanere in Italia, ma si vuole andare all’estero, sono due le mete perfette: Les Deux Alpes in Francia, dove – a partire dal 5 maggio fino al 6 luglio – sono aperte delle piste sciistiche da urlo ed è possibile praticare anche lo snowpark, e Hintertux in Austria, in questa città l’impianto sciistico è aperto tutto l’anno ed offre ben 21 piste e ben 9 impianti di risalita. Insomma, un sogno!