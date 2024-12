Non tutti sanno cosa accade realmente, quando si apre la lavastoviglie mentre è in funzione. Occorre fare attenzione.

La lavastoviglie è uno tra i nostri elettrodomestici preferiti. Ci facilita il compito di detergere le stoviglie, facendoci risparmiare molto tempo. Quasi tutte le famiglie ne hanno una in casa, ma la useranno propriamente? Meglio imparare a prendersene cura evitando errori inutili e pericolosi. Forse, non ti sei mai chiesta fino ad ora cosa accadrebbe alla tua lavastoviglie aprendola mentre è in uso e, probabilmente, lo avrai fatto tantissime volte anche tu. Evita di farlo d’ora in avanti, perché stai commettendo un grave errore.

Utilizzare la lavastoviglie implica anche un uso corretto della stessa e, quindi, la necessità di evitare errori che potrebbero arrecare danni come, ad esempio, aprirla durante il lavaggio. Cosa succede davvero quando interrompi il lavaggio della lavastoviglie? Le conseguenze potrebbero sorprenderti. Scopriamo cosa succede effettivamente se apri la lavastoviglie mentre è in funzione.

Ecco cosa succede se apri lo sportello della lavastoviglie dopo l’accensione

Può capitare di rendersi conto di aver lasciato in giro qualche stoviglia sporca, dopo aver acceso il nostro elettrodomestico. Spesso si apre lo sportello della lavastoviglie in funzione, per inserire ciò che avevamo dimenticato. Se pensi che questo gesto sia innocuo, ti sbagli di grosso. La prima cosa che dovresti fare per prenderti correttamente cura della tua lavastoviglie è leggere il libretto del suo produttore. Se l’apertura della lavastoviglie durante il suo funzionamento causa danni all’elettrodomestico, lo troverai scritto in questo manuale d’uso.

Alcuni modelli di lavastoviglie sono progettate con dei blocchi, che ne impediscono l’apertura durante il funzionamento e questo proprio perché, solitamente, questo gesto crea problemi. Allo stesso tempo, la maggior parte delle attuali lavastoviglie sono dotate di un meccanismo che interrompe la fuoriuscita di acqua al momento dell’apertura dello sportello. Il nostro elettrodomestico è molto più intelligente di quanto ci aspettassimo, vero?

La lavastoviglie è un elettrodomestico che differisce molto da una lavatrice. La lavastoviglie, in effetti, utilizza una quantità di acqua molto inferiore ed è per questo che, pure aprendo lo sportello durante il lavaggio, non si subirà una inondazione in casa. La non fuoriuscita di acqua, però, non coincide con il fatto di non procurare danni. Aprire lo sportello della lavastoviglie nel bel mezzo del suo ciclo di lavaggio potrebbe non essere rischioso per l’elettrodomestico, ma esserlo per la tua salute. In questo modo, le persone inalano una grande quantità di componenti chimici utilizzati nel detersivo della lavastoviglie: una boccata d’aria non proprio pura.

Posso aprire la lavastoviglie in funzione o appena finisce, quindi?

Come detto, quindi, se pure non procuri un rischio direttamente al tuo elettrodomestico, potresti subire gli effetti nocivi di questo gesto. La risposta è, quindi, decisamente: appena finisce! Quando la lavastoviglie avrà terminato il programma di lavaggio, potrai aprirla. Il consiglio è, anzi, quello di lasciare aperto lo sportello dopo il lavaggio.

Come mai? Consentirai al vapore di uscire e ai piatti di potersi asciugare più velocemente, senza contribuire alla formazione di cattivi odori. Scopri anche quali aspetti valutare per l’acquisto di una lavastoviglie da incasso e come eliminare i residui di cibo attaccati ai piatti.