Scoprire la Val di Fleres: un paradiso incontaminato nel cuore dell’Alto Adige

La Val di Fleres (Pflerschtal in tedesco) è considerata una delle valli più affascinanti e autentiche dell’Alto Adige. Situata a pochi chilometri dal confine del Brennero, questa valle laterale della Val d’Isarco, che inizia da Colle Isarco fino ad arrivare alla cima di Montarso, si presenta come un’oasi di quiete, natura intatta e paesaggi davvero incantevoli.

Perfetta per una vacanza primaverile o estiva lontano dal turismo di massa, la Val di Fleres è il luogo ideale per chi cerca silenzio, aria pura e un contatto profondo con la montagna. I suoi sentieri, pascoli e boschi offrono esperienze autentiche, accompagnate da viste mozzafiato sulle cime che la circondano, come il Tribulaun e la Cima del Montarso.

Escursioni e natura per tutti

Durante il periodo primaverile e quello estivo, la Val di Fleres è un vero e proprio paradiso escursionistico. I prati fioriti si alternano ai boschi, offrendo percorsi adatti a ogni livello di preparazione, dal semplice camminatore all’escursionista più esperto. Tra i sentieri più suggestivi, spicca quello che conduce alla malga Allriss, punto panoramico e ristoro tipico dove gustare prodotti locali in un contesto di grande bellezza naturale.

Un’altra escursione imperdibile è quella al Rifugio Tribulaun, da cui si gode una vista privilegiata sull’imponente montagna omonima.

Per gli appassionati di mountain bike, la valle propone itinerari sterrati poco trafficati, ideali per pedalare immersi nel verde. Chi ama la botanica troverà nella ricca flora alpina uno stimolo in più per esplorare la zona con calma e attenzione.

Ospitalità e comfort alpino

Per quanto riguarda la scelta del luogo di soggiorno, un suggerimento che si può dare è quello di alloggiare presso l’hotel Panorama in Val di Fleres, una struttura che unisce accoglienza familiare e comfort moderno.

Situato a Colle Isarco, l’hotel offre camere luminose e arredate in stile alpino, una zona benessere con sauna finlandese, bagno turco e sala relax, nonché una terrazza panoramica da cui ammirare l’intera vallata. Particolarmente apprezzato è il ristorante dell’hotel, che propone piatti tipici della tradizione altoatesina con ingredienti genuini e stagionali.

I servizi inclusi rendono il soggiorno ancora più piacevole: dalla ColleIsarcoCARD per spostarsi comodamente con i mezzi pubblici, alla possibilità di noleggiare attrezzature per escursioni e bici. Un punto di partenza perfetto per esplorare la zona, ma anche un rifugio accogliente dove rilassarsi dopo una giornata all’aria aperta.

Alla scoperta dei dintorni

Dalla Val di Fleres, con l’auto o i mezzi pubblici, si raggiungono diverse mete interessanti. A circa 20 minuti di distanza si trova Vipiteno, con il suo centro bellissimo storico medievale, le botteghe artigiane e le architetture gotiche perfettamente conservate. Chi desidera scoprire piccoli borghi autentici può visitare Racines o Ridanna, mentre chi ama le esperienze culturali può spingersi fino a Bressanone, con il suo splendido duomo barocco, o a Chiusa, uno dei “borghi più belli d’Italia”.

Per gli amanti delle terme, non va dimenticata Merano, raggiungibile in circa un’ora e mezza, e che ha moltissimo da offrire oltre alla struttura termale. In ogni direzione, l’Alto Adige si rivela un mosaico di luoghi suggestivi, facilmente accessibili da questa valle ancora poco battuta dal turismo di massa, ma proprio per questo straordinariamente autentica.