Scarpe puzzolenti, con questi due ingredienti da cucina tornano come nuove in un secondo: incredibile ma vero – chedonna.it

Le scarpe puzzolenti possono creare disagio e vergogna ma con due semplici ingredienti da cucina possono tornare come nuove. Ecco come fare.

Le scarpe che “urlano” odore non sono solo imbarazzanti: sono un campanello d’allarme. Sudore, umidità e batteri si alleano contro di noi e, se ignorati, fanno marcire la situazione passo dopo passo. Ti è mai capitato di togliere le sneakers e sentire quel sentore “di spogliatoio” che invade la stanza in un attimo? E di pensare: “Le lavo in lavatrice e risolvo”?

Peccato che lavaggi aggressivi rovinino i materiali, le incollature cedano e, dopo due giorni, l’odore torni spavaldo come se nulla fosse. Allora, come si spezza il circolo vizioso senza buttare denaro in spray profumati che coprono ma non risolvono? Servono due ingredienti che hai in cucina per far sparire la puzza dalle scarpe e riportarle fresche come appena comprate, in pochissimo.

Due ingredienti contro le scarpe puzzolenti

Le scarpe puzzolenti sono sempre più comuni. Il problema nasce quando l’interno della scarpa resta umido: i microrganismi proliferano e creano quei cattivi odori che poi si “ancorano” a solette e fodere. Lo riconosci da un aroma persistente anche a scarpa asciutta, da macchiette interne e da quel senso di “scarpa mai davvero pulita” nonostante i tuoi tentativi.

Non è solo una questione di naso: se rimandi, rischi fastidi alla pelle, maggiore usura della scarpa e finisci per spendere in sostituzioni. Peggio ancora, l’odore si trasferisce a zaini, armadi e persino ai guantoni da palestra, trasformando la tua routine in una saga igienica. La specialista di pulizie domestiche Bergoña Pérez, seguitissima su Instagram con oltre un milione di follower, condivide un approccio semplice e furbo che evita lavaggi continui e si appoggia a due alleati di casa.

Il primo asso nella manica è il più classico dei classici. Il bicarbonato di sodio assorbe e neutralizza gli odori, mentre l’aceto aiuta a riequilibrare l’ambiente interno della scarpa. La mossa è tanto semplice quanto intelligente: spargi un velo di bicarbonato all’interno, concentrandoti su punta e tallone, poi con uno spruzzino vaporizza nell’interno solo qualche goccia di aceto, giusto per inumidire leggermente la polvere.

Non stiamo facendo una “doccia” alla scarpa: l’idea è lasciare agire la reazione in modo controllato. Se l’odore è particolarmente tosto, lascia il bicarbonato dentro più a lungo e ripeti la mini-vaporizzazione con aceto una volta al giorno finché la puzza non cede il passo. La cosa bella? Questo trucco funziona anche su borse, interni di cappotti, tappezzeria e tessuti non lavabili in lavatrice: sempre con mano leggera e testando su un angolino nascosto se il tessuto è delicato.

Ci sono situazioni, però, in cui serve un colpo più deciso. Ed è qui che l’acqua ossigenata (quella comune al 3%) entra a fare la differenza contro gli odori più “drammatici”, come quelli che possono segnare i sedili dell’auto dopo una brutta sorpresa o la tappezzeria di casa. Anche per le scarpe, l’uso corretto è minimale: versi una piccola quantità su un panno pulito e ben strizzato, poi passi con calma l’interno della calzatura, senza esagerare. L’efficacia c’è, ma non si abusa: è potente e su materiali colorati o delicati può lasciare aloni. Regola d’oro: prova sempre prima in un punto nascosto, valuta la reazione del materiale e non ripetere troppo spesso.