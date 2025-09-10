Roberto Valbuzzi: età, ristorante, moglie, Cortesie per gli ospiti, Instagram

Tutto su Roberto Valbuzzi, il noto cuoco di E’ sempre mezzogiorno che ha conquistato tutti quanti: i dettagli.

Il mondo culinario è sempre più espanso anche nel settore dell’intrattenimento: fra programmi televisivi, podcast, canali social e YouTube, ormai tantissime persone fra chef e content creator si dedicato all’arte della cucina.

Molti nomi, sono ormai celebri: pensiamo ad esempio ad Alessandro Borghese, oppure a Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo. C’è però ultimamente un giovane ragazzo che ha stregato tutti quanti: si chiama Roberto Valbuzzi ed è arrivato alla popolarità come ospite ricorrente di E’ sempre mezzogiorno, programma Rai condotto da Antonella Clerici.

La sua bravura, la sua personalità e il suo indubbio fascino lo hanno fatto diventare amatissimo in poco tempo. Ma pensi di conoscere davvero tutto su di lui? Ecco ciò che c’è da sapere fra attività lavorativa, vita privata, esperienze televisive e social.

Chi è Roberto Valbuzzi, il cuoco di È sempre mezzogiorno che ha conquistato tutti quanti

Roberto Valbuzzi nasce a Varese nel 1989 e cresce praticamente all’interno del mondo culinario; anche suo padre è uno chef (gestisce un ristorante a Malnate) e i suoi nonni hanno in gestione una grande fattoria a Mornago. Coltivando sin da subito la tradizione di famiglia, Roberto si iscrive a un istituto alberghiero; successivamente, si laurea in Scienze e tecnologie alimentari presso l’Università di Milano.

Durante gli studi comincia a lavorare come cuoco, sia in Italia che all’estero, per poi dedicarsi completamente all’attività di famiglia; nel 2011, poco più che ventenne, comincia a lavorare anche in televisione, lavorando a diversi programmi di cucina sia per Gambero Rosso Channel che per Mediaset e, soprattutto, per la Rai.

Arriva a La prova del cuoco nel 2017, mentre nel 2018 affianca Samanta De Grenet per Le ricette di Natale – A prova di chef, in onda su Canale 5. Nello stesso anno inizia la collaborazione con Discovery Italia, diventando uno dei tre giudici (con Csaba Della Zorza e Diego Thomas) del noto programma di Real Time Cortesie per gli ospiti; da lì in poi, la sua carriera è un continuo crescendo, soprattutto con programmi per Food Network, Real Time e anche Prime Video. Dal 2023 è ritornato da Antonella Clerici, come ospite ricorrente di E’ sempre mezzogiorno.

Quanto alla vita privata, è sposato dal 2018 con Eleonora Laurito (anche lei impegnata con il ristorante di famiglia, catering, eventi e tv) e su Instagram (l’account ufficiale è @notordinarychef) è seguito da più di 640mila follower.