“Risparmio il 40% sulla spesa con questo metodo”: lo youtuber svela tutto, così metti da parte centinaia di euro al mese – chedonna.it

Fare la spesa è diventato molto costoso in questo periodo, ma c’è la possibilità di abbassare il costo dei prodotti del 40% seguendo dei semplici consigli offerti da uno Youtuber.

Sono ormai cinque anni che il costo della vita è aumentato a dismisura per fattori di economia interna ed esterna. Nonostante il tasso d’inflazione in questo 2025 sia leggermente più basso rispetto agli anni precedenti, i costi continuano a salire e le previsioni di Bankitalia riguardo il prossimo anno non sono incoraggianti in tal senso.

In un simile contesto il potere d’acquisto degli italiani è in forte ribasso e questo si ripercuote non solo sulle spese straordinarie, su quelle mediche, su quelle di svago, ma anche e soprattutto su quelle necessarie. Se infatti si può evitare di fare acquisti superflui, si possono limitare viaggi, uscite e cene fuori, si può approfittare – quando possibile – del sistema sanitario nazionale, non si può certo evitare di acquistare i beni di prima necessità.

Fare la spesa è indispensabile per il sostentamento e con i prezzi attuali tantissime persone si trovano in difficoltà a comprare ciò che dovrebbero portare in tavola quotidianamente per se stessi e la propria famiglia. Una situazione che fa vivere in uno stato d’angoscia e che porta a dover razionare e razionalizzare costantemente.

I consigli dello youtuber che permettono di risparmiare il 40% sulla spesa al supermercato

Da quando viviamo questo periodo di difficoltà economica sono emerse tante guide all’acquisto, stratagemmi per risparmiare quando si va al supermercato. Oggi vi vogliamo riportare i consigli offerti dallo youtuber Karim Mejri, frutto di sperimentazione ed esperienza personale.

L’influencer ha infatti studiato la situazione, confrontando prezzi e girando tra i vari supermercati prima di trovare una quadra e riuscire a risparmiare circa il 40% su ciò che acquista. Alcuni dei consigli probabilmente li avrete già letti o sentiti da altre parti, ma per ottenere questo risparmio è necessario applicarli tutti.

Il primo consiglio offerto riguarda la scelta del supermercato, Mejri invita a non fermarsi per comodità al primo supermercato di zona, ma di girarli tutti finché non trovate i prezzi più convenienti, oppure finché non trovate la pianificazione giusta che comporta l’acquistare determinati prodotti in determinati supermercati.

Il secondo consiglio riguarda l’acquisto di prodotti generici: i prodotti di marca sono più conosciuti e per questo ritenuti più affidabili, ma non sono necessariamente migliori di quelli prodotti direttamente dalla catena di supermercati, i quali costano sicuramente molto meno di quelli di marche note.

Il terzo consiglio è di evitare l’acquisto di prodotti preconfezionati. C’è la falsa credenza che surgelati e prodotti già precotti possano costare meno in quanto di minore qualità, ma è vero l’esatto contrario. Il quarto riguarda la pianificazione dei pasti, ovvero il preparare una lista di prodotti che verranno utilizzati durante i successivi giorni della settimana.

In questo modo si evitano sprechi e soprattutto non si è invogliati dal prendere qualcosa solo perché lo si vede sullo scaffale o al bancone, evitando di essere attratti da quei prodotti che sono in evidenza e che solitamente vengono posti in quella posizione proprio per invogliare il cliente a prendere il prodotto più costoso.

Il quinto consiglio riguarda il prezzo: va guardato sempre quello unitario, ovvero il prezzo al kilogrammo, per essere certi di risparmiare su un prodotto. L’influencer chiude il video con altri due consigli, il primo è fare scorte di prodotti non deteriorabili quando si trovano in offerta e il secondo è quello di valutare la spesa online per risparmiare ulteriormente.