Riordina facilmente il tuo armadio seguendo la regole del 3 – CheDonna.it

Riordinare l’armadio sembra un compito semplice, in realtà è piu’ complesso di quanto si pensi e per farlo puo’ essere utile se non fondamentale la regola del 3

Può essere difficile riordinare l’armadio, per più di un motivo. Il compito di liberarlo da oggetti indesiderati o obsoleti per fare più spazio può essere un incubo.

Oltre a essere un compito che richiede tempo e che può richiedere ore, o addirittura giorni, può anche essere piuttosto difficile sbarazzarsi di cose che un tempo amavamo, per cui abbiamo speso soldi o che non siamo sicuri di aver bisogno di nuovo in futuro.

È quest’ultimo fattore che principalmente mantiene l’armadio pieno di oggetti di cui non abbiamo più bisogno o che non indossiamo più: la semplice possibilità che si presenti un’occasione che richieda proprio quel maglione a fantasia o quella gonna svasata.

Molte di noi sono delle accumulatrici di vestiti seriali, che si rifiutano di rinunciare ad un abito vecchio di dieci anni proprio sulla base del “e se finissi per averne bisogno?”. Alla fine non ne abbiamo mai bisogno ma dall’armadio quel determinato abito non esce.

Riordina il tuo armadio con la regola del 3: è infallibile

Quando si riordina l’armadio, può essere difficile resistere alla tentazione di indossare di nuovo un certo capo di abbigliamento, anche se non lo si tocca da anni. Si cerca di combattere con questi pensieri adottando una regola risoluta: se un capo non rientra nella regola, è fuori. Si chiama “Regola del 3”, e la linea guida è la seguente: se non riesco a immaginare visivamente come indosserei realisticamente quel capo in tre modi, è fuori.

Poiché il modo in cui indossiamo i capi d’abbigliamento varia, la regola può indicare come li indosseremmo in diversi outfit o in diverse occasioni. Ad esempio, se stai guardando una camicetta, devi pensare a tre outfit diversi usando quella camicetta con vestiti che possiedi già.

Se non riesci a trovare tre modi realistici per indossarla è fuori. Per un abito, se non riesci a pensare a tre scenari diversi in cui potresti indossarlo nell’arco di un anno solare, è fuori. Se non riesco a immaginare situazioni reali in cui indosserei effettivamente quegli abiti, sono fuori. Il bello di questa regola è che funziona per ogni armadio, che tu sia un uomo, una donna, uno studente universitario, un pensionato, o altro ancora.

Naturalmente ci sono delle eccezioni, perché abbiamo anche degli abiti ‘importanti’ che mettiamo solo in determinate occasioni, magari anche rare. Abiti da sera, o abiti che sono eredità di famiglia e quindi pezzi da conservare nei secoli dei secoli. Per loro il discorso è un altro.

Un piccolo consiglio per non commettere errori irrimediabili è quello di spostare prima i vestiti scartati in un contenitore o in una borsa da riporre da qualche parte e aspettare un anno per assicurarti di non voler mai più prendere uno di quegli indumenti durante quel periodo. Dopo la fine dell’anno, è il momento di dire loro addio. Sebbene la regola non sia affatto complicata ha aiutato facilmente a liberarsi di decine di capi di abbigliamento che altrimenti non si sarebbe mai riusciti ad eliminare.