Retroscena bomba su Sara Gaudenzi: ex Uomini e Donne la smaschera così

Proprio in questi ultimi giorni, è arrivata una clamorosa segnalazione su Sara di Uomini e donne: a spiegare ogni cosa nel minimo dettaglio ci ha pensato un ex volto dello show di canale 5.

La salita al trono di Sara Gaudenzi ha lasciato un po’ tutti perplessi ma era nell’aria da diverso tempo. Presentatasi nel dating show di Uomini e donne come corteggiatrice di Flavio Ubirti, la romana non si è mai nascosta dietro ad un dito ed ha più volte espresso quanto l’atteggiamento del tronista non facesse assolutamente al caso suo.

Il carattere di Sara, quindi, non è assolutamente passato inosservato e così, quando ha espresso la sua volontà di voler abbandonare il programma, Maria De Filippi non ha potuto fare a meno di cogliere l’occasione al volo e di chiederle se volesse sedersi sul trono.

Da quando ha iniziato il suo percorso, la Gaudenzi è spesso e volentieri finita sulla bocca di tutti. Stavolta, però, a far parlare tutti è una clamorosa segnalazione arrivata sul suo conto. Un ex volto di Uomini e donne, infatti, si è lasciato andare una rivelazione inaspettata su di lei, lasciando tutti sorpresi.

Arriva una segnalazione bomba su Sara di Uomini e donne: a parlare è proprio lui

A distanza di qualche settimana dall’inizio del suo trono a Uomini e donne, è arrivata una segnalazione sul conto di Sara Gaudenzi che potrebbe cambiare, in qualche modo, le carte in tavola. A parlare ai microfoni di Lorenzo Pugnaloni, è stato Andrea Della Cioppa, ex volto del dating show di qualche anno fa.

Stando a quanto si apprende dalle parole dell’ex corteggiatore di Veronica Rimondi, sembrerebbe che tra lui e Sara ci sia stato un breve flirt ai tempi della sua uscita del programma e di non avere avuto una buona impressione su di lei. A quanto pare, infatti, Andrea ha avuto la sensazione che alla Gaudenzi piaccia (e non poco) il mondo dello spettacolo.

“Mi ricordo che, un po’ a mo’ di vanto, mi disse un po’ di frequentazioni sue legate a personaggi del mondo dello spettacolo. Ha fatto due o tre nomi e mi è sembrato che ci fosse stato un voler sottolineare che fossero famosi, come per dire ‘hai capito?‘. Io in quel momento ero uscito da poco dal programma, quindi l’ho vissuta come se io in quel momento fossi stato un trofeo”, ha raccontato, specificando però che è stata una sua impressione.