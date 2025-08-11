Il ragù avanzato è un ingrediente perfetto per la preparazione di diverse ricette sfiziose e super-veloci.

Il ragù è, senza alcun dubbio, una delle preparazioni base più usate in cucina. Che si tratti del classico ragù di carne o di quello di verdure, prepararlo è sempre un piacere (oltre che un impegno). Dal profumo che sprigiona in casa è, infatti, la preparazione ideale per rendere unici i primi piatti. Peccato che, spesso e volentieri, ci si faccia prendere la mano preparandone sempre più del dovuto.

Un piccolo incidente di percorso che sarà capitato a tutti e che, ogni volta, porta dinanzi al dilemma sul come utilizzare quello avanzato. Ragù avanzato? Non buttarlo via! Scopriamo come usarlo e trasformarlo in piatti da chef.

Come usare il ragù senza pasta: polpette, riso al forno e altre ricette veloci e sfiziose con ragù avanzato

Un ragù profumato può essere anche un ottimo modo per condire non solo la pasta, ma anche altri piatti. Quando ne rimane una buona quantità, non c’è che l’imbarazzo della scelta! Tesoro culinario, il ragù può essere – come detto prima – sia di carne che di verdure. Certo è che è facile da preparare e l’alleato perfetto per piatti golosi. Chi non ama le lasagne al forno o le tagliatelle al ragù? Ma come usare il ragù senza pasta? Ecco polpette, riso al forno e altre ricette veloci e sfiziose con ragù avanzato.

Riso al forno: del ragù avanzato, può essere facilmente impiegato per preparare del riso al forno. Basterà, infatti, mescolarlo al riso che più si gradisce, aggiungere abbondante mozzarella a cubetti, parmigiano e infornare il tutto a 180° per circa venti minuti. Il risultato sarà un piatto del tutto diverso e particolarmente gustoso. Tanto da non far minimamente pensare a quanto mangiato il giorno prima. Polpette al ragù: si può optare per le classiche e tanto amate polpette. Che si usi il ragù per crearle o per condirle, il risultato sarà sempre particolarmente gradevole. Basta mescolare, in una ciotola, la carne con uovo, parmigiano, pangrattato, sale e pepe, formare le polpette e cuocere con ragù a fuoco basso per venti minuti circa. Crostini al ragù: per un antipasto sfizioso e al contempo semplice da realizzare, si può tostare del pane e condirlo con del ragù mescolato a spezie diverse e a del formaggio. Metti tutto in forno a gratinare e si otterrà qualcosa di nuovo e così buono da mangiare che non resteranno avanzi. Arancine al ragù: che si tratti di ragù di carne o di verdure, impasta con risotto al burro e impana tutto dando la forma di una palla. Un po’ di frittura e si otterrà un piatto amato da tutti. Verdure ripiene: peperoni o zucchine si prestano a essere farcite con il ragù. Riempi di ragù le verdure tagliate a metà, aggiungi parmigiano e pangrattato e metti in forno a gratinare a 180° per mezz’oretta circa. Il risultato sarà più goloso che mai!

È bene ricordare che, una volta riutilizzato, il ragù dovrà essere consumato subito e non conservato di nuovo. Altrimenti, il rischio è quello di avere un piatto non più salubre e potenzialmente dannoso per la salute. Con creatività e pochi ingredienti, il ragù rappresenta la base per ricette nuove e golose.