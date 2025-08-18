Questo freschissimo carpaccio lo faccio sempre per mia cognata che non mangia carne: è leggero e veloce da preparare – chedonna.it

Un carpaccio così lo puoi preparare quando hai ospiti che non mangiano carne o quando non ne hai voglia: è leggero e buonissimo.

Può essere difficile preparare un piatto che non contempli carne quando c’è un ospite che non ne mangia. Ma per fortuna con un po’ di ingegno si potrà portare un piatto in tavola che metterà tutti d’accordo.

Questo carpaccio è leggero e veloce da preparare e soprattutto conquisterà tutti. Non c’è carne al suo interno, come invece ci si aspetterebbe. Replica subito questa ricetta perché sarà la svolta.

La ricetta del carpaccio senza carne, leggero e veloce da preparare

Il carpaccio questa volta non prepararlo con la carne ma con i pomodori e pochi altri ingredienti di stagione. È un modo per portare in tavola un piatto estivo, leggero e gustoso.

Scegli dei pomodori maturi e succosi, aggiungi delle cipolle, filetti di alici e primo sale. E poi per finire prepara una salsina al basilico e al limone. Non è una semplice insalata di pomodori ma un piatto completo e saziante, perfetto da preparare in estate anche quando ci sono ospiti. Chi non mangia carne, sarà ben accontentato con un piatto fresco e gustoso. Ecco gli ingredienti che servono per prepararlo:

2 pomodori

1 cipolla di Tropea

150 g di formaggio primo sale

5-6 filetti di acciughe

aceto

sale

basilico

succo di limone

olio extravergine d’oliva

Preparazione:

Mondare la cipolla e tagliarla a fette sottili Mettere in una ciotola dell’acqua calda, sale e aceto Aggiungere la cipolla e lasciar riposare Tagliare il formaggio a cubetti Lavare i pomodori e tagliarli a rondelle sottili Impiattare prima il pomodoro e poi le alici A parte frullare olio, basilico, limone Scolare la cipolla e unirla al carpaccio insieme al formaggio Dopo che il carpaccio è stato impiattato, irrorarlo con la salsina e servirlo.

Ecco un piatto fresco, gustoso, facile e veloce da preparare: un carpaccio senza carne ma realizzato con dei pomodori succosi e pochi altri ingredienti di stagione. Sembra un’insalata ma sarà un piatto completo e saziante, perfetto da servire quando ci sono ospiti.

Per chi vuole mantenersi leggero e non ha voglia di perdere tanto tempo ai fornelli, è davvero il piatto ideale. Non resta che reperire i pochi ingredienti necessari e prepararlo!