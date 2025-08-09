Questa straordinaria bevanda potenzia la tua intelligenza ma nessuno lo sa: un tesoro inestimabile – chedonna.it

C’è una bevanda che non conosce quasi nessuno e che invece dovrebbero bere tutti perché potenzia l’intelligenza: ecco di quale si tratta.

Ormai è risaputo che gran parte del nostro benessere e della nostra salute passino attraverso ciò che portiamo in tavola. Ci sono infatti tanti alimenti che ci fanno bene, che sono funzionali a darci qualche beneficio. Quindi, proprio mangiando o bevendo determinati alimenti, possiamo fare il pieno di benessere e salute.

C’è una straordinaria bevanda che sembrerebbe potenziare addirittura l’intelligenza e che quindi ha effetti sul cervello. Ecco di quale si tratta.

La bevanda che potenzia la tua intelligenza

Questa è la bevanda amica del tuo cervello e che potenzia la tua intelligenza: è a base di noci Pecan e può migliorare memoria, apprendimento e attenzione nei giovani adulti, grazie all’effetto antiossidante dei polifenoli contenuti in questa frutta secca.

Questo è quanto emerso da una ricerca pubblicata sulla rivista Nutritional Neuroscience: è stato condotto un test su 31 giovani adulti tra i 18 e i 30 anni (di cui 16 uomini). Per garantire risultati affidabili, i ricercatori hanno chiesto ai soggetti di seguire, per 24 ore prima di ogni sessione, una dieta controllata, con il 50–55% dell’energia proveniente dai carboidrati, il 15–20% dalle proteine e il 25–30% dai grassi.

È stato chiesto loro di evitare alimenti ricchi di polifenoli. A cena i partecipanti hanno consumato un pasto standardizzato a base di mac & cheese e biscotti animaletti, per mantenere costanti i valori nutrizionali. Durante ogni visita in laboratorio, i partecipanti hanno effettuato test per misurare sonnolenza e motivazione, seguiti dalla batteria di test cognitivi COMPASS. Successivamente hanno bevuto uno dei due frullati:

frullato di controllo: realizzato con panna da montare, latte scremato all’1% e Nesquik.

frullato sperimentale: preparato con 68 grammi di noci pecan, latte scremato e Nesquik

I frullati erano simili per calorie, zuccheri, fibre e grassi totali ma il primo conteneva molti più grassi saturi. Dopo l’assunzione, i partecipanti hanno ripetuto i test cognitivi a intervalli regolari: dopo 1, 2, 3 e 4 ore. In concomitanza con ogni test, sono stati anche prelevati campioni di sangue. È emerso che dopo aver bevuto il frullato alle noci Pecan, i partecipanti hanno ottenuto punteggi migliori in 8 dei 23 test cognitivi, in particolare in quelli legati alla memoria, alla rapidità di elaborazione e alle abilità di apprendimento.

Solo 3 test (due sulla memoria e uno sulle funzioni esecutive) hanno mostrato risultati migliori dopo l’assunzione del frullato ricco di grassi. Gli autori hanno concluso che le Pecan potrebbero essere considerate una fonte alimentare con effetti protettivi per il cervello. Queste hanno un sapore burro e delicato e vengono spesso aggiunte sui dolci.

Contengono tanti nutrienti preziosi come grassi buoni, fibre e minerali come manganese, zinco e tiamina. Ma sono i polifenoli che rendono questa frutta secca, e di conseguenza la bevanda alle noci Pecan, un supporto per la funzione cognitiva. Il test effettuato ha dei limiti ovvero che gli effetti osservati sono di breve durata e non è chiaro se possano influenzare anche le prestazioni nella vita reale. Inoltre, il campione era ristretto e composto solo da giovani adulti sani.