Vuoi scoprire le fragranze maschili più intense e avvolgenti dell’anno? Preparati a un viaggio sensoriale tra le note legnose, speziate e orientali dei nuovi profumi uomo per l’autunno-inverno 2024/25.

Con l’arrivo della stagione fredda è il momento di dare il benvenuto ai nuovi profumi maschili dell’autunno-inverno 2024-2025. Questa selezione di fragranze pensata per lui offre un mix di essenze, tra profumi di nicchia e fragranze firmate da grandi maestri profumieri. Si va da piramidi olfattive legnose e aromatiche a combinazioni arricchite da note dolci, sempre più apprezzate anche nell’universo maschile, fino a fragranze balsamiche che conferiscono carattere.

Tra le note più ricorrenti troviamo mandarino, oud, ambra, pepe, vetiver, vaniglia e legno di sandalo, tutte perfette per avvolgere la pelle con intensità nelle fredde giornate autunnali e invernali. Fragranze maschili, ma anche unisex: sono molte le donne che usano i profumi da uomo, le cui note pelle femminile suonano più delicate e si sentono più fruttate. In questa selezione ti proponiamo 10 nuovi nuovi profumi uomo autunno inverno autunno inverno 2024 2025. Prendi nota, le Feste si avvicinano e il profumo sarà certo un grande classico, ma è sempre uno dei più apprezzati regali di Natale per lui!

1. Nuovi profumi uomo autunno inverno 2024/25: Dior Sauvage Eau Forte

Questa nuova interpretazione di Dior Sauvage è un omaggio all’acqua. “Eau Forte” rappresenta una fusione tra freschezza e intensità, ottenuta con una formula senza alcol che rende il profumo più delicato sulla pelle.

Ideata dal naso di Francis Kurkdjian, la fragranza mescola spezie fredde, lavanda e legni muschiati, creando un effetto che ricorda una cascata potente. Ideale per chi cerca una fragranza fougère fresca ma ricca di profondità.

2. Chanel Allure Homme Sport Superleggera

Perfetto per chi ama l’equilibrio tra leggerezza e intensità, questo profumo è una versione più fresca e dinamica del classico Allure Homme Sport. Le note di pompelmo fruttato incontrano il muschio e un accenno di ambra, creando un contrasto vivace ma equilibrato.

Olivier Polge, il maestro dietro questa fragranza, ha creato un profumo perfetto per l’uomo sportivo che non rinuncia mai al suo fascino elegante.

3. Nuovi profumi uomo autunno-inverno 2024/25: YSL Beauty MYSLF Le Parfum

Per chi cerca una fragranza audace e ricca di contrasti, MYSLF Le Parfum offre un mix intrigante di legni vellutati e fiori soavi. Le note di pepe nero speziato si fondono con la dolcezza della vaniglia bourbon e l’assoluta di fiori d’arancio.

Questo profumo è pensato per l’uomo moderno, complesso e autentico, che vuole esprimere la propria personalità con sicurezza. Il flacone nero opaco, con il logo YSL in vernice lucida, incarna l’eleganza contemporanea.

4. Michael Kors Pour Homme

Questa fragranza legnosa e speziata, lanciata nel 2024, è perfetta per chi cerca un profumo che evoca la freschezza marina e il calore dell’autunno. Le note agrumate di bergamotto si combinano con accordi marini e una base di vetiver e ambra grigia.

Elegante e maschile, Michael Kors Pour Homme è un’ottima scelta per chi desidera una fragranza che risvegli i sensi con energia e vitalità.

5. Nuovi profumi uomo autunno-inverno 2024/25: Trussardi Primo

Lanciato nel 2024, Trussardi Primo è un omaggio alla forza della natura, ispirato ai paesaggi vulcanici e alle fresche brezze marine. Questo profumo aromatico fougère è caratterizzato da note di bergamotto, muschio, vetiver e fava tonka, che creano una sensazione intensa e persistente.

Una scelta ideale per l’uomo che vuole esprimere la propria virilità e sicurezza attraverso una fragranza di carattere. La maison ha scelto come testimonial della sua nuova fragranza il campione di motociclismo Andrea Iannone (nella foto di apertura), da due anni fidanzato con Elodie.

6. Rabanne, il nuovo One Million Gold Eau de Parfum Intense

Una fragranza che rappresenta l’estasi del successo, One Million Gold è una versione ultra-sensuale e moderna dell’iconico profumo di Paco Rabanne.

Le note di mandarino fresco si mescolano al caldo legno di cedro e al sandalo, creando un mix avvolgente e opulento. Questo profumo legnoso è perfetto per l’uomo vuole sentirsi affascinante e sofisticato, senza mai passare inosservato.

7. Hugo Boss, Boss Bottled Absolu Intense

Tra i nuovi profumi dell’autunno-inverno 2024/25 troviamo nuova versione di Boss Bottled, caratterizzata da una composizione più profonda e intensa. Le note di cuoio e tabacco conferiscono al profumo un carattere fumoso e sensuale, mentre il sillage avvolgente lascia una traccia indimenticabile.

Con il suo flacone che va dall’oro al nero, Boss Bottled Absolu Intense è perfetto per gli uomini che vogliono distinguersi con eleganza.

8. Viktor & Rolf Spicebomb Dark Leather

Spicebomb Dark Leather è una fragranza intensa e misteriosa che combina spezie calde e legni affumicati. Il pepe nero e la noce moscata esplodono all’apertura, seguiti dalla dolcezza della cannella e dal fumo dell’incenso.

Il cuore del profumo è dominato da note di cuoio e tabacco, creando una scia potente e maschile. Il flacone, dalla forma di granata, rappresenta l’energia esplosiva che questa fragranza racchiude.

9. Issey Miyake Le Sel D’Issey

Un’altra novità tra i profumi uomo autunno-inverno 2024/25: Le Sel d’Issey di Issey Miyake, una fragranza che cattura l’essenza del mare e della terra con il suo accordo salato e legnoso. Il profumo si apre con una vigorosa nota di sale marino, combinata con alghe naturali e muschio di quercia.

Le note di zenzero e legno di cedro donano una persistenza duratura alla fragranza, rendendola perfetta per chi cerca un profumo fresco ma complesso, che racchiude il contrasto tra mare e terra.

10. Creed Delphinus e Centaurus

Concludiamo questa panoramica sui nuovi profumi uomo per l’autunno-inverno 2024/25 con due fragranze unisex di Creed. Delphinus, che unisce la luminosità del pepe rosa e nero con la profondità del patchouli e della fava tonka. Le note di mandorla e orchidea aggiungono una dolcezza delicata, mentre l’iris illumina la composizione con la sua eleganza. Il fondo è reso caldo e avvolgente dalla vaniglia del Madagascar e dal cuoio soffice, creando un profumo che affascina con la sua aura mistica e sensuale.

Creed Centaurus si accende con un’intensa esplosione di tabacco, animata dalle note speziate di pepe rosa, cannella e cardamomo. Il cuore della fragranza svela un mix avvolgente di sandalo e gelsomino, evocando la luminosità delle stelle in una notte serena, mentre l’eliotropio, con il suo tocco delicato, ricorda il fiore che segue il sole. Il fondo della composizione è una calda e seducente combinazione di patchouli, arricchito dalla dolcezza della vaniglia Bourbon e dalle sfumature profonde e mielate della fava tonka, completate dal tocco balsamico di tolu e benzoino.