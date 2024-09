La cheratina promette miracoli, ma ha i suoi pro e contro: scopri come questo trattamento può migliorare i capelli ma anche quali sono i rischi che comporta, per capire se è davvero la scelta giusta per te.

Se sogni capelli lisci, setosi e senza crespo, probabilmente avrai sentito parlare del trattamento alla cheratina, che promette una chioma perfettamente disciplinata e facile da gestire. Ma come tutti i trattamenti chimici, non è privo di controindicazioni.

Prima di lasciarti tentare, è bene conoscere tutti i dettagli: dai benefici ai potenziali rischi. Vediamo insieme in cosa consiste questo trattamento per i capelli, e quali sono i pro e i contro della cheratina per capire se è davvero la scelta giusta per te.

Cos’è il trattamento alla cheratina per i capelli?

La cheratina è una proteina naturale che si trova nei capelli, nella pelle e nelle unghie. È responsabile della struttura e della resistenza dei capelli, ma l’esposizione al sole, ai trattamenti chimici e allo styling a caldo può danneggiarla. Il trattamento alla cheratina serve proprio a reintegrare questa proteina, rendendo i capelli più lisci, setosi e meno inclini al crespo.

Durante il trattamento un prodotto a base di cheratina viene applicato sui capelli, e poi fissato con l’aiuto di una piastra a caldo. Il risultato? Una chioma liscissima e disciplinata che dura dalle 8 alle 12 settimane a seconda del tipo di capelli, con il vantaggio di ridurre i tempi di styling al mattino. Ma, ovviamente, non è tutto oro quel che luccica. Quali sono i pro e i contro del trattamento per capelli alla cheratina? Esaminiamo i reali benefici e i potenziali rischi.

I pro e i contro del trattamento alla cheratina: i vantaggi per i capelli

1. Addio crespo, ciao capelli perfetti. Chi ha capelli ribelli e crespi sa quanto sia difficile tenerli sotto controllo, soprattutto nei giorni di pioggia o con l’umidità alle stelle. Il trattamento alla cheratina è una soluzione efficace per dire finalmente addio al crespo. La chioma diventa subito più liscia e lucida, regalando un look da passerella anche nelle giornate più umide.

2. Effetto a lunga durata. Uno dei vantaggi più apprezzati è la durata del trattamento. A differenza dello styling quotidiano con piastre e phon, che si rovina al primo lavaggio, l’effetto lisciante della cheratina dura dalle 8 alle 12 settimane. Questo lo rende perfetto per chi vuole ridurre il tempo speso davanti allo specchio, senza dover combattere ogni mattina con capelli indomabili.

3. Capelli più forti e sani. Oltre a lisciare e ammorbidire, la cheratina ripara i danni causati da trattamenti chimici o dall’eccessivo uso di calore. Il risultato? Capelli più forti e resistenti, meno soggetti a spezzarsi e più lucenti. Un vero toccasana per chi ha i capelli fragili o sfibrati dalle decolorazioni o dalle tinte frequenti.

4. Styling super veloce. Se il tuo rapporto con il phon e la piastra è di amore-odio, questo trattamento potrebbe cambiarti la vita. Dopo la cheratina, i capelli sono già lisci e pettinabili al risveglio, riducendo drasticamente i tempi di preparazione. Basta un asciugamano o un phon veloce, e sei pronta per uscire con una chioma perfettamente in ordine. Niente più ore spese a lisciare o a domare ciocche ribelli.

Trattamento alla cheratina per i capelli, i pericoli

1. Il rischio della formaldeide. Uno dei principali svantaggi del trattamento alla cheratina è la presenza di formaldeide in molti dei prodotti utilizzati. La formaldeide è una sostanza chimica utilizzata per fissare la cheratina nei capelli e garantire l’effetto lisciante a lungo termine. Tuttavia, questa sostanza è stata classificata come cancerogena, e l’esposizione ripetuta può essere dannosa, provocando irritazioni agli occhi e alla pelle, oltre a problemi respiratori. Oggi molti saloni offrono opzioni senza formaldeide, ma spesso l’effetto non è lo stesso.

2. Costo elevato e necessità di manutenzione. Un trattamento alla cheratina non è esattamente economico. I prezzi variano, ma si parte da 150 fino a 400 euro a seconda del salone e della lunghezza dei capelli. Inoltre, per mantenere i risultati, dovrai ripetere il trattamento ogni due o tre mesi, rendendolo un impegno a lungo termine per chi vuole capelli sempre perfetti. Senza contare i prodotti specifici da usare dopo: shampoo e balsamo senza solfati sono essenziali per preservare l’effetto lisciante.

3. Risultati temporanei. Anche se la cheratina promette un effetto a lunga durata, non è eterna. Dopo qualche settimana, l’effetto lisciante comincia a svanire e dovrai tornare in salone per mantenere i risultati. Ci sono alcuni accorgimenti per far durare il trattamento alla cheratina più a lungo, ma la routine può risultare impegnativa, soprattutto se non sei abituata a una routine di bellezza così rigida.

4. Potenziali danni a lungo termine. Se da un lato la cheratina sembra migliorare la salute del capello, dall’altro, l’uso ripetuto di piastre a temperature elevate necessarie per fissare il trattamento può indebolire i capelli nel tempo. Questo è particolarmente vero per chi ha già capelli delicati o danneggiati. Ripetere frequentemente il trattamento senza dare ai capelli il tempo di riprendersi può portare a secchezza e rottura.

Il trattamento alla cheratina fa per te?

Il trattamento alla cheratina è senza dubbio un’ottima soluzione per chi cerca capelli lisci, morbidi e facili da gestire. Tuttavia, non è adatto a tutte. Prima di prenotare il tuo appuntamento in salone, valuta attentamente i pro e contro, soprattutto se hai capelli già compromessi o se sei sensibile a determinate sostanze chimiche.

Se decidi di provare la cheratina, è fondamentale scegliere un salone di fiducia e informarti sui prodotti che utilizzeranno. Optare per trattamenti privi di formaldeide, anche se i risultati potrebbero essere meno duraturi, è una scelta più sicura. Inoltre, non dimenticare di adottare una routine di cura adeguata: shampoo senza solfati, maschere nutrienti e attenzione al calore sono indispensabili per mantenere i tuoi capelli sani e luminosi. Insomma, il trattamento alla cheratina è un ottimo alleato per chi sogna capelli da red carpet senza lottare ogni giorno con il crespo. Ma, come tutte le cose belle, richiede attenzione e cura. Valuta bene, informati e goditi una chioma perfetta, ma consapevole.