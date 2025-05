Principe Harry, il nuovo gesto sconvolgente contro la Famiglia Reale: “Comportamento imperdonabile”

L’ultimo gesto del Principe Harry d’Inghilterra definito “Comportamento imperdonabile”: ecco cosa è accaduto al Duca di Sussex.

I Sussex, Meghan e Harry, continuano a far discutere ancora dopo cinque anni dal passo indietro rispetto ai loro obblighi nei confronti della famiglia reale, ma soprattutto dopo la decisione di lasciare definitivamente l’Inghilterra per andare a vivere negli Stati Uniti, patria di Meghan.

La rottura tra i duchi di Sussex e la Royal Family è una tema che continua a tenere banco tra i media dopo ben cinque anni dalla decisione della coppia di lasciare il Regno Unito per crescere i figli negli States. Una decisione che ha creato scompiglio nella famiglia reale più famosa del mondo, e che ha continuato a creare critiche a seguito delle dichiarazioni dei Sussex in diverse occasioni.

Principe Harry, parla un amico

A creare una rottura definitiva e molto profonda è stata senz’altro l’uscita del libro del Principe Harry “Spare – Il Minore” a gennaio del 2023, nel quale il secondogenito di Re Carlo e di Lady Diana non ha risparmiato nulla, raccontando a cuore aperto come un fiume in piena la sua vita ma soprattutto molti aneddoti riguardanti i suoi rapporti con la famiglia reale, compreso l’ultimo periodo con l’entrata di Meghan. Un racconto che non ha fatto piacere alla famiglia reale che però, non ha mai commentato pubblicamente quanto scritto dal duca di Sussex.

Ora a fare scalpore è stata l’ultima intervista che il Principe Harry ha rilasciato nei giorni scorsi alla BBC dopo che ha perso la causa legale presso la Corte d’Appello sui suoi accordi di sicurezza nel Regno Unito: quando infatti Harry si è ritirato dalla vita reale nel 2020, il suo livello di sicurezza è stato ridotto, e ciò significa che deve comunicare le visite nel Regno Unito in modo che le sue esigenze di sicurezza possano essere valutate ogni volta. Nell’intervista, il Duca ha dichiarato anche di volersi riconciliare con la famiglia reale, nonostante il padre Re Carlo, al momento stia rifiutando ogni tipo di contatto.

A commentare l’intervista di Harry però è stato un vecchio amico del Principe, la cui sorella era anche una delle amiche più intime della Principessa Diana, che ha criticato il suo comportamento; secondo il Daily Mail, Ben il figlio del defunto miliardario Sir James Goldsmith ha parlato dell’intervista di Harry alla testata giornalistica, ed in un tweet del 3 maggio ha scritto: “Tragico, ma vero: il comportamento del Principe Harry è imperdonabile”.

Ben, 44 anni, è il primo ex amico del Duca di Sussex a condannarlo pubblicamente, mentre Buckingham Palace ha dichiarato in merito alle dichiarazioni del Duca: “Tutte queste questioni sono state esaminate ripetutamente e meticolosamente dai tribunali, con la stessa conclusione ogni volta”.