Il primo appuntamento è un momento importante, che non va sprecato. Per questo, è meglio evitare certi comportamenti.

Quando si parla di primo appuntamento, è naturale che l’ansia si faccia sentire. Si tratta di un momento delicato, in cui ci si conosce – per la prima volta – con una persona nuova. Chiaro è che la prima impressione è importante. Ci sono aspettative che si spera non vengano deluse, ma occorre fare attenzione a quello che si dice e a come ci si comporta per non sbagliare tutto.

Se hai un primo appuntamento e vuoi dire addio alla vita da single, scopriamo insieme gli errori da non fare assolutamente che possono rovinare tutto. Così, avrai una chance in più per rivedere la persona che hai davanti a te.

Domande e cose da non fare al primo appuntamento (per non rovinare tutto!)

Cosa non fare al primo appuntamento, quindi? Il primo appuntamento è un momento per conoscersi. Tutti noi dovremmo sempre essere noi stessi e non fingere di essere qualcun altro. Eppure – come detto prima – la prima impressione è importante e spesso può fare la differenza tra un primo e ultimo appuntamento e un secondo appuntamento. Ecco alcune delle domande e cose da non fare al primo appuntamento, per non rovinare tutto.

Non fare domande troppo intime e personali: non chiedere, ad esempio, “quanti partner hai avuto?” o “perché è finita la tua ultima storia?”. Il primo appuntamento non è il momento giusto per analizzare i vostri traumi passati o le storie con i vostri ex. È meglio mantenere la conversazione su un tono rispettoso e leggero. Non parlare solo di te: il primo incontro deve essere divertente e interessante, oltre che avere come obiettivo quello di conoscersi. Parlare eccessivamente di se stessi, però, potrebbe far pensare all’altro di non essere abbastanza interessati a chi si ha davanti. Lascia un po’ di spazio all’altro e ascolta. Non fare troppe domande sul lavoro: anche in questo caso, evita di chiedere quanto guadagna o di esagerare con le domande che riguardano la professione della persona con cui stai uscendo. Meglio parlare di hobby come la musica che si preferisce o le serie che si stanno guardando. Non lamentarti: cerca di non lamentarti eccessivamente di qualunque cosa. Le lamentele vanno, assolutamente, evitate perché è un momento di svago dai problemi che, certamente, entrambi avete. Il primo appuntamento deve essere piacevole e leggero. Lascia la negatività fuori e sii ottimista e positiva, il più possibile. Non stare troppo al cellulare: non controllare lo smartphone ogni cinque minuti, perché potrebbe far pensare all’altro che si tratti di disinteresse. Cerca di evitare, quindi, di controllare i social o rispondere ai messaggi.

Non dimenticare che il primo appuntamento non è un interrogatorio né una seduta di psicoterapia e di essere sempre sincera. È un’occasione per lasciare un bel ricordo all’altra persona, quindi non sprecarla! Scopri anche le caratteristiche di una donna che attraggono un uomo e cosa succede quando finisce l’innamoramento.