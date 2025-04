Pollo del supermercato, se noti questo dettaglio sulla superficie non comprarlo mai: rischi grosso e non lo sai

Occhio alle striature bianche sul petto di pollo quando lo vai a comprare, rivelano molto sulla qualità della carne che stai per mettere in padella.

Quante volte facendo la spesa ti sei trovato davanti al banco frigo cercando di scegliere il petto di pollo migliore in termini di qualità e freschezza? Scegliere è qualcosa che facciamo in modo automatico basandoci sul colore roseo e sull’aspetto invitante. In realtà c’è un dettaglio che spesso sfugge anche agli occhi più attenti, eppure è lì, evidente, ma pochi gli danno davvero peso.

Hai mai notato quelle striature bianche che compaiono su alcuni petti di pollo? Dietro a quelle strisce si nasconde una causa preoccupante che ha a che fare con il modo in cui vengono allevati i polli, con la loro crescita e quindi con ciò che arriva davvero nel nostro piatto.

White striping: quando il pollo racconta una storia che non vorresti sentire

Quello che a prima vista può sembrare un semplice inestetismo del petto di pollo, in realtà ha un nome preciso e anche piuttosto tecnico: si chiama white striping, “striature bianche”. Un nome innocuo per un fenomeno che tanto innocuo non è. Queste linee bianche si sviluppano lungo le fibre del muscolo e sono il risultato di un cambiamento nella struttura della carne stessa. Detto in parole semplici, si tratta di accumuli di grasso che si formano al posto del tessuto muscolare.

Tutto parte dalla crescente domanda di carne, gli allevamenti industriali hanno selezionato polli in grado di crescere in tempi record. Il problema è che i muscoli di questi animali non sempre tengono il passo con la crescita forzata e, sotto stress, iniziano a danneggiarsi. Il risultato? Anzichè rigenerarsi con muscoli nuovi, quei danni vengono “riparati” con grasso.

Ti stai chiedendo quali sono gli effetti relativi al consumo di questo tipo di carne? Un petto di pollo con white striping è decisamente meno ricco di proteine rispetto a un petto sano e, al contrario, contiene una quantità di grassi molto più alta, anche più del doppio in certi casi. Non proprio l’ideale se stavi cercando qualcosa di leggero e salutare. Anche la consistenza cambia: quella carne che dovrebbe essere tenera e succosa rischia di risultare più gommosa, meno piacevole da masticare e più difficile da cuocere in modo uniforme. Insomma, il tuo pollo al limone potrebbe trasformarsi in una sfida per la mandibola.

Quelle striature rivelano anche le condizioni in cui vivono questi animali. Quando i polli crescono troppo in fretta e in spazi ridotti, senza la possibilità di muoversi liberamente, è più facile che sviluppino problemi muscolari di questo tipo.

Scegliere prodotti provenienti da allevamenti più attenti, magari biologici o comunque meno intensivi, potrebbe essere un primo passo per evitare queste brutte sorprese. Non solo per la salute, ma anche per un consumo un po’ più consapevole e rispettoso.

Capire se un petto di pollo è affetto da white striping non è complicato bisogna solo osservare la superficie: se vedi delle linee bianche ben marcate che seguono l’andamento delle fibre, hai davanti proprio quello di cui stiamo parlando.

La prossima volta che ti trovi davanti al banco frigo, prova a scegliere un petto dal colore uniforme, senza striature evidenti e magari dai anche un’occhiata all’etichetta: se c’è scritto “allevato a terra” o “biologico”, le probabilità di trovare carne più sana aumentano.

Il pollo è un alleato prezioso in cucina, ma come tutti gli ingredienti merita un po’ di attenzione in più. Quelle striature bianche, che magari finora hai ignorato o preso per qualcosa di normale, sono in realtà una piccola finestra su un mondo molto più complesso.

Diventare consumatori consapevoli non significa smettere di comprare pollo, ma imparare a distinguere quello di qualità da quello frutto di un sistema che punta tutto sulla quantità.