Pasta alla norma, mia nonna la faceva così e che festa ogni domenica: il segreto magico, chiedevano tutti il bis

La ricette che ti fa tornare indietro nel tempo a quando era la nonna a prepararla: ecco come replicarla con la sua ricetta in modo facilissimo.

La pasta alla norma è una prelibatezza tipica della Sicilia. Si tratta di un primo piatto condito con sugo di pomodoro fresco e melanzane fritte, tagliate a fetta. Si aggiungono pochi altri ingredienti come aglio, basilico, ricotta salata di pecora (direttamente grattugiata sulla pasta prima di servire).

Preparare questa pasta vuol dire tornare indietro nel tempo quando era la nonna a prepararla e ogni volta che il piatto arrivava in tavola era una festa. Ecco la ricetta facile da replicare che ti farà emozionare e rievocherà bellissimi ricordi.

Come preparare la pasta alla norma: la ricetta

La pasta alla norma è un piatto semplice ma come tutti quelli del genere, può nascondere delle insidie. Seguendo questo procedimento, però, porterai in tavola un piatto gustoso, condito e che farà tornare tutti bambini, a quando era la nonna a prepararlo.

Ingredienti per la pasta alla norma:

500 g di sedani rigati

1 melanzana

150 g di ricotta di pecora

sale fino q.b.

1,5 kg di pomodori maturi

4 spicchi di aglio

1 mazzetto di basilico

olio extravergine d’oliva q.b.

Preparazione:

Lavare e asciugare le melanzane e tagliarle a fette di circa 8 mm. Trasferirle in uno scolapasta, e cospargerle di sale, così che perdano l’acqua in eccesso. Lavare i pomodori, eliminare il picciolo e tagliarli a metà. Trasferire in un tegame con del sale, l’aglio, e il basilico. Lasciar cuocere per 30 minuti, a fiamma bassa. Trascorso questo tempo, eliminare aglio e basilico. Trasferire i pomodori in un passaverdure a maglia finissima, e passarli. Una volta ottenuta la passata, trasferirla in padella. Aggiungere aglio e basilico e far cuocere per 40 minuti, mescolando di tanto in tanto. A parte, sciacquare le melanzane e tamponarle con della carta da cucina. Versare l’olio extravergine d’oliva in una pentola dai bordi alti e portare ad una temperatura di circa 170-180°. Immergere poche melanzane alla volta e farle diventare dorate. Scolarle con una pinza e trasferirle su un vassoio foderato con carta da cucina. Quando il sugo sarà denso, eliminare il basilico, aggiungere un cucchiaio di olio della frittura delle melanzane e dell’olio a crudo. Mettere a cuocere la pasta al dente, poi scolarla e trasferirla nel sugo. Trasferire la pasta nei piatti, aggiungere le melanzane fritte e la ricotta di pecora salata grattugiata.

Questa è la ricetta della pasta alla norma che puoi preparare la domenica o in altre occasioni speciali.