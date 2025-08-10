Pasta alla norma, mia nonna la faceva così e che festa ogni domenica: il segreto magico, chiedevano tutti il bis

di

La ricette che ti fa tornare indietro nel tempo a quando era la nonna a prepararla: ecco come replicarla con la sua ricetta in modo facilissimo.

La pasta alla norma è una prelibatezza tipica della Sicilia. Si tratta di un primo piatto condito con sugo di pomodoro fresco e melanzane fritte, tagliate a fetta. Si aggiungono pochi altri ingredienti come aglio, basilico, ricotta salata di pecora (direttamente grattugiata sulla pasta prima di servire). 

pennette sugo e melanzane frittw
Pasta alla norma, mia nonna la faceva così e che festa ogni domenica: il segreto magico, chiedevano tutti il bis- Chedonna.it

Preparare questa pasta vuol dire tornare indietro nel tempo quando era la nonna a prepararla e ogni volta che il piatto arrivava in tavola era una festa. Ecco la ricetta facile da replicare che ti farà emozionare e rievocherà bellissimi ricordi. 

Come preparare la pasta alla norma: la ricetta

La pasta alla norma è un piatto semplice ma come tutti quelli del genere, può nascondere delle insidie. Seguendo questo procedimento, però, porterai in tavola un piatto gustoso, condito e che farà tornare tutti bambini, a quando era la nonna a prepararlo. 

melanzane fritte
Come preparare la pasta alla norma: la ricetta-Chedonna.it

Ingredienti per la pasta alla norma: 

  • 500 g di sedani rigati
  • 1 melanzana
  • 150 g di ricotta di pecora
  • sale fino q.b. 
  • 1,5 kg di pomodori maturi
  • 4 spicchi di aglio 
  • 1 mazzetto di basilico
  • olio extravergine d’oliva q.b. 

Preparazione: 

  1. Lavare e asciugare le melanzane e tagliarle a fette di circa 8 mm. 
  2. Trasferirle in uno scolapasta, e cospargerle di sale, così che perdano l’acqua in eccesso. 
  3. Lavare i pomodori, eliminare il picciolo e tagliarli a metà. 
  4. Trasferire in un tegame con del sale, l’aglio, e il basilico. 
  5. Lasciar cuocere per 30 minuti, a fiamma bassa. 
  6. Trascorso questo tempo, eliminare aglio e basilico. 
  7. Trasferire i pomodori in un passaverdure a maglia finissima, e passarli. 
  8. Una volta ottenuta la passata, trasferirla in padella.
  9. Aggiungere aglio e basilico e far cuocere per 40 minuti, mescolando di tanto in tanto. 
  10. A parte, sciacquare le melanzane e tamponarle con della carta da cucina.
  11. Versare l’olio extravergine d’oliva in una pentola dai bordi alti e portare ad una temperatura di circa 170-180°.
  12. Immergere poche melanzane alla volta e farle diventare dorate.
  13. Scolarle con una pinza e trasferirle su un vassoio foderato con carta da cucina.
  14. Quando il sugo sarà denso, eliminare il basilico, aggiungere un cucchiaio di olio della frittura delle melanzane e dell’olio a crudo. 
  15. Mettere a cuocere la pasta al dente, poi scolarla e trasferirla nel sugo.
  16. Trasferire la pasta nei piatti, aggiungere le melanzane fritte e la ricotta di pecora salata grattugiata. 

Questa è la ricetta della pasta alla norma che puoi preparare la domenica o in altre occasioni speciali.

Gestione cookie