Passione granite, io le faccio così in casa e mi serve solo il freezer: gusto sublime in 2 minuti

Cosa c’è di meglio di una buona granita per addolcirsi la bocca e rinfrescarsi? Ecco come la prepari solo con il freezer in 2 minuti.

Ora che fa caldo, un rimedio per rinfrescarsi all’istante è mangiare qualcosa di freddo ma non solo gelato. Anche la granita è altrettanto efficace e puoi prepararla a casa senza nessun elettrodomestico in particolare ma solo usando il freezer.

La granita è nata in Sicilia è qui è quasi una religione: si serve da sola o con la brioche con il tuppo, un tipico dolce morbido di Catania. Con questa ricetta potrai prepararla a casa in soli 2 minuti a qualsiasi gusto, e sarà rinfrescante e gustosissima.

La ricetta della granita pronta in 2 minuti solo con il freezer

La granita classica è quella alle mandorle, particolare e saporita, dolce al punto giusto e dissetante. Ma si può ovviamente preparare anche alla frutta, per esempio quella al limone è altrettanto buona e perfetta per combattere il caldo estivo a suon di cucchiate.

Per la ricetta della granita alle mandorle occorreranno solo delle mandorle fresche e pelate e dello zucchero. La frutta secca rilascerà il suo olio e basterà aggiungere un po’ di pasta di mandorla tagliata a pezzetti per compattare. Successivamente mettere in freezer per tutta la notte e il gioco è fatto.

È semplicissimo, insomma, e si può preparare qualsiasi granita alla frutta con questo stesso procedimento. Per esempio per quella al limone occorreranno, come ingredienti:

2 limoni bio

7 cucchiai di zucchero semolato

250 ml di acqua naturale oligominerale

Il procedimento è davvero molto veloce e facile:

Lavare il limone sotto l’acqua fresca, strofinarlo e poi asciugarlo tamponandolo con della carta da cucina. Dividere a metà il limone e poi spremere il succo usando uno spremiagrumi. Filtrare il succo usando un colino a maglie fitte e conservarlo in un bicchiere di vetro. Versare lo zucchero in un pentolino e aggiungere l’acqua. Cuocere tutto a fiamma moderata mescolando con una frusta fino ad arrivare a sfiorare il bollore. Aggiungere allo sciroppo preparato il succo di limone filtrato ed emulsionare. Filtrare il composto ottenuto con un colino direttamente dentro una pirofila che può andare in congelatore. Far riposare in freezer per tre ore, rompendolo in superficie con una frusta ogni 30 minuti. Trascorso il tempo necessario, trasferire la granita al limone nei bicchieri o nelle coppette, aggiungendo un cucchiaio e una cannuccia, e servire.

Questa è la granita al limone ma non c’è limite alla fantasia perché si può realizzare in qualsiasi altro gusto per esempio alle fragole, al melone, alla menta, e così via.