Paola Perego, chi è e cosa fa nella vita il marito: anche lui famosissimo in tv

Il marito di Paola Perego è molto famoso e lavora anche lui in TV: ecco chi è.

Tutti conoscono Paola Perego, una nota conduttrice televisiva che ha iniziato la sua carriera negli anni ’80, conquistando subito il pubblico con la sua competenza e solarità.

Ha sempre condotto programmi di varietà e talk show fra cui “La vita in diretta”. Oltre alla televisione, la Perego ha anche lavorato nel campo del teatro e ha partecipato a progetti editoriali. Ma non tutti sanno che anche suo marito è un volto noto della TV: ecco di chi si tratta.

Chi è il marito di Paola Perego e cosa fa in TV?

Paola Perego si è sposata il 25 settembre 2011, dopo circa 10 anni di fidanzamento, con Lucio Presta, che è un altro volto televisivo molto famoso. Alle loro nozze, furono tanti gli invitati vip, infatti.

Lucio Presta è nato il 14 febbraio del 1960 ed è originario di Cosenza. Prima di diventare un manager nel mondo dello spettacolo, lavoro che svolge anche ora, è stato un ballerino ed ha lavorato per ben in cinque edizioni a Fantastico e per Renato Zero. Subito dopo ha iniziato la sua carriera da agente dopo l’incontro con Mario Maffucci, un pezzo grosso in Rai dell’epoca.

La sua agenzia di spettacolo si chiama Arcobaleno Tre, e tra i soci ci sono anche Paola Perego e i figli di Lucio, Niccolò e Beatrice. I Vip che ne fanno parte sono Elena Santarelli, Antonella Clerici, Ezio Greggio, Gianni Morandi, Myrta Merlino e Elisa Isoardi. Ne hanno fatto parte anche Mara Venier, Belen Rodriguez, Stefano De Martino, Paolo Bonolis e Simona Ventura.

Inoltre, Lucio Presta produce anche spettacoli per la TV come quelli di Roberto Benigni per Rai1. E per non farsi mancare nulla, è stato anche co-produttore di alcuni Festival di Sanremo condotti da Clerici, Bonolis, Morandi e Amadeus. Paola Perego è la sua terza moglie: prima è stato sposato con Simonetta e poi con Emanuela (morta a causa di una malattia), la madre dei suoi due figli Beatrice e Niccolò Presta.

Con Paola, comunque, l’amore procede a gonfie vele nonostante consuete discussioni di coppia. La stessa Perego ha affermato: “Non puoi pensare di cambiare le persone, sarebbe sbagliato e poco rispettoso, devi invece accettare l’altro tutto compreso, con gli alti, i bassi, le incongruenze e le mille insicurezze”.