Palinsesto fiction Rai autunno 2025, grandi ritorni: quando vanno in onda Cuori 3 e Un professore

Palinsesto dopo palinsesto la stagione 2025-2026 della Rai sta prendendo contorni sempre più definiti soddisfacendo le immancabili curiosità del pubblico.

Negli anni ’60 e ’70 hanno rappresentato la fortuna della tv pubblica. Sono passati alla storia della televisione con la denominazione di Romanzi sceneggiati. Hanno avvicinato milioni di persone ai grandi classici della letteratura italiana e mondiale. E raccontato, splendidamente, ampi squarci di storia quotidiana.

Quasi sempre dei capolavori in miniatura. Basta scorgere i nomi dei registi, di coloro che hanno redatto le sceneggiature e degli interpreti, quasi sempre i più grandi attori del momento, per rendersene conto. Per i più giovani, amanti della tv di qualità, consigliamo un viaggio su RaiPlay e scorrere titoli, storie e protagonisti.

I tempi cambiano, cambiano le mode ed i gusti del pubblico ma qualcosa sembra non cambiare mai. Oggi sono denominate Fiction ma hanno diversi punti in comune con il loro più datato passato. Il maggior punto di contatto è senza dubbio la capacità di tenere incollati milioni di telespettatori davanti ai teleschermi.

Per questo la Rai punta sempre sulla Fiction e sarà così anche nella prossima stagione che vedrà la sua alba in autunno. Un cartellone ricco di titoli e nomi prestigiosi. Come sempre novità e grandi ritorni caratterizzeranno l’annata televisiva. Vediamo di saperne di più.

Cuori 3, Un professore 3 e tanto altro

Rai1, Rai2, Rai3. Tutti presenti, ed in prima fila, i canali della tv pubblica pronta a sfornare un’altra entusiasmante stagione di Fiction.

Per comprendere quanto il filone della Fiction sia di fondamentale importanza per la Rai basta scorrere i titoli delle serie che vedremo a partire dal prossimo autunno. Si può iniziare con Rai1 con Bianca, con protagonista Maria Chiara Giannetta insieme a Giuseppe Zeno e Domenico Diele, per proseguire poi con Cuori, messa in onda prevista per ottobre, con Pilar Fogliati, Matteo Martari e Giulio Scarpati.

Due serie accompagnate da un grande successo di pubblico ed entrambe giunte alla terza stagione. Così come la fortunata serie Un professore, con protagonista Alessandro Gassmann, il cui ritorno televisivo è previsto sempre per ottobre. A novembre, invece, sbarcherà sulla rete ammiraglia l’attesa prima stagione di Sandokan, con protagonista Can Yaman. Quatto appuntamenti con il lunedì come giorno prescelto.

E parlando di serie di successo e di grandi ritorni televisivi come dimenticare Il commissario Montalbano, con Luca Zingaretti, di cui verranno riproposte tutte le storie in occasione del centenario della nascita di Andrea Camilleri, così come le nuove storie de Il Commissario Ricciardi, con Lino Guanciale.

Su Rai2 segnaliamo Estranei, con protagonisti Elena Radonicich, Kelum Giordano, Ricky Memphis, Giulio Scarpati e Isabella Ferrari. Su Rai3 ritorna la docuserie Dottori in corsia – Ospedale pediatrico Bambino Gesù e Vespucci, il viaggio più lungo, da vedere, e da ascoltare, grazie alla voce narrante di Luca Ward. Questo, però, è soltanto un gustoso antipasto del ricco menu Rai.