Ora è ufficiale: il clamoroso ritorno a Mediaset che nessuno si aspettava è realtà – chedonna.it

Il ritorno più atteso di Mediaset potrebbe finalmente diventare realtà: nelle scorse ore è stata lanciata un’indiscrezione veramente clamorosa, quale potrebbe avrà una nuova edizione.

In questi ultimi anni, Mediaset ha messo a punto una programmazione televisiva veramente straordinaria. Se da una parte, infatti, ha puntato su programmi, formule e serie tv mai viste prima d’ora, dall’altra non ha assolutamente potuto fare a meno di continuare scommettere sui suoi punti di forza.

A partire dal Grande fratello e L’isola dei famosi fino ad Amici, Uomini e donne, Tu si que vales e tantissimi altri straordinari programma tv, l’azienda di Cologno Monzese ha sempre fatto l’en plain con la programmazione mandata in onda. Ad oggi, però, sembrerebbe che le cose stiano per prendere una piega completamente inaspettata.

Proprio nelle scorse ore, infatti, è stato ufficializzato il ritorno di una delle trasmissioni più ‘antiche’ di Canale 5. Una notizia davvero straordinaria, soprattutto se si prende in considerazione il fatto che – fino ad ora – Pier Silvio Berlusconi non si era mai espresso al riguardo, che ha giustamente lasciato tutti di stucco.

Qual è il programma Mediaset che molto presto ritornerà sul piccolo schermo: l’indiscrezione

Nei giorni scorsi, Pier Silvio Berlusconi ne ha ampiamente parlato, confermando che nei suoi piani c’è, ma solo qualche ora fa – un tweet di Giuseppe Candela condiviso sulla sua pagina X ufficiale – lo ha assicurato: il Grande Fratello Vip ci sarà. A distanza di poco meno di un anno dalla vittoria di Jessica Morlacchi, Alfonso Signorini ritornerà in onda con il suo ‘vippooni’.

Ad oggi, com’è giusto che sia, ci sono veramente pochissime notizie in merito. Nonostante l’ad dell’azienda di Cologno Monzese abbia fatto sapere che il Grande Fratello Vip è tra i programmi candidati al ritorno, non ha assolutamente proferito parola sull’indiscrezione lanciata da Candela.

Le ‘sorprese’, però, non sono assolutamente finite qui. In attesa di sapere se la voce di corridoio sia reale oppure no, è bene sapere che è stata addirittura svelata la data di inizio. E, a quanto pare, non è nemmeno così lontana. Salvo ulteriori cambiamenti, la prima puntata della nuova edizione del Gf vip dovrebbe essere il 2 marzo.

Per quanto riguarda il cast, infine, ad oggi ci sarebbe ancora un certo riserbo, nonostante alcuni nomi siano già usciti sul web. Ad ogni modo, come riporta il giornalista, pare che Berlusconi abbia approvato anche la lista dei concorrenti, dando così il lasciapassare per la nuova edizione.