Ombretto neutro, che cos’è e come si usa? Scopri il segreto per trasformare il tuo look in pochi semplici passi

C’è chi non ama particolarmente il trucco audace. In questo caso, un trucco semplice, con delle nuance neutre, è l’ideale. Occorre, però, fare attenzione ai dettagli.

L’ombretto neutro può essere un alleato prezioso, quando si parla di make-up. È in grado, infatti, di trasformare con versatilità e semplicità il look di chi lo sceglie e indossa. Un ombretto neutro può essere l’ideale per una giornata al lavoro, ma non soltanto: un tipo di trucco sobrio anche per una serata speciale.

Gli ombretti neutri rappresentano anche la chiave per una base perfetta. Scopriamo che cos’è l’ombretto neutro e come si usa e qual è il segreto per trasformare il look in pochi semplici passi.

Che cos’è l’ombretto neutro e come si usa

Versatile e amatissimo, l’ombretto neutro si distingue per le tonalità naturali e sobrie come – per l’appunto – beige, taupe, grigio o marrone chiaro. Si tratta di colori che si adattano con facilità a diverse tonalità di pelle. Ideale per una base occhi raffinata, l’ombretto neutro consente di enfatizzare la forma degli occhi senza sembrare troppo audace. È possibile applicarlo sulla palpebra per intero, così da ottenere un effetto luminoso. Sfumare le pieghe, invece, permette di creare profondità. I colori neutri o nude sono quelli che vanno dal beige al marrone chiaro, perfetti per tutte le carnagioni. Con questa palette, possiamo realizzare un trucco per tutto il giorno oppure calcando un po’ la mano anche qualcosa per la sera o per una occasione speciale.

Il marrone, poi, non è un colore troppo forte che si nota subito ed è perfetto per qualsiasi età. Ma come possiamo creare un trucco per tutto il giorno? Come prima cosa, ricordiamoci di avere una pelle pulita, poi copriamo le piccole imperfezioni come occhiaie o macchie. Applichiamo, quindi, un leggero fondotinta e stendiamolo. Applichiamo il blush per definire gli zigomi. Adesso è il momento dell’ombretto. Scegliamo, ovviamente, un nude per realizzare un trucco super-naturale. Mettiamone uno più chiaro sulla palpebra mobile e uno leggermente più scuro sulla piega. Adesso, volumizziamo le ciglia con il mascara e concludiamo con un rossetto o un lucidalabbra.

Come mettere l’ombretto con le dita: consigli per principianti

Chi è alle prime armi non si deve preoccupare. Applicare l’ombretto, infatti, non è difficile come potrebbe sembrare ma, anzi, può essere un gioco da ragazzi. Come? Comincia applicando una base con un primer per occhi, che aiuterà l’ombretto a restare in posizione e durare, così, il più a lungo possibile. Scegli un ombretto neutro che abbia una tonalità il più vicina possibile al tono della pelle. Ci sono, ad esempio, colori come il taupe, il beige o il marrone chiaro che sono l’ideale.

Ricorri, inoltre, all’uso di un pennello piatto per poter applicare il colore su tutta la palpebra in modo facile, iniziando dall’angolo interno sfumando verso l’esterno. Ovviamente, non vanno dimenticati i bordi per un effetto più naturale. Meglio usare un pennello morbido o, ad esempio, le dita, cominciando con piccole quantità fino a giungere all’intensità voluta.

Come mettere l’ombretto chiaro e scuro e sfumare gli ombretti

Per quanto riguarda gli ombretti chiari, picchietta un po’ di cosmetico sulla palpebra mobile concentrandoti sull’angolo interno così da illuminare lo sguardo. Gli ombretti scuri, invece, possono essere applicati – sempre in piccole quantità – stendendoli dall’angolo esterno verso l’interno, seguendo la piega naturale della palpebra. Anche in questo caso, è possibile usare un pennello morbido o le dita.

Il pennello va mosso con movimenti laterali o circolari, per cercare di creare un effetto ombreggiato armonioso evitando linee nette. Ovviamente, è possibile provare diverse combinazioni di colori. Insomma, l’ombretto neuro per occhi marroni e non solo è un trucco dalle infinite possibilità, che riesce a valorizzare lo sguardo. Scopri anche come creare la tua palette occhi e come far durare l’ombretto tutto il giorno.