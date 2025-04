“Oggi il mio amore se ne va”: bomba sulla coppia di Uomini e Donne, cosa sta accadendo – Video

Una delle coppie più amate e chiacchierate di Uomini e Donne ha annunciato tramite un video Instagram la decisione di separarsi: ecco cosa e come lo hanno detto ai fan.

Non tutte le coppie che si formano negli studi di Uomini e Donne riescono a durare nel tempo, anche quelle più affiatate – prendete l’esempio di Tina Cipollari e Kiko Nalli – possono prendere dopo anni la decisione di separarsi e affrontare percorsi di vita differenti. Ce ne sono poi altre che fanno parlare per continui tira e molla (Giulia De Lellis e Andrea Damante) e addirittura per retroscena legati alla loro relazione.

Paradossalmente proprio le coppie che scoppiano sono quelle che rimangono maggiormente impresse nella memoria del pubblico, poiché tantissime di quelle che continuano a vivere la loro vita insieme decidono di ridurre al minimo il contatto con le televisioni e con i social per godersi nella sicurezza della privacy.

Proprio questo desiderio di vivere lontano dai riflettori l’amore nato negli studi televisivi alle volte genera voci incontrollate, gossip riguardanti presunti addii, litigi o tradimenti che si alimentano attraverso il silenzio dei diretti interessati e che rischiano di diventare una narrazione parallela a quella reale.

Lo sanno bene Brando Efrikian e Raffaella Scuotto, una delle coppie più amate tra quelle che si sono formate nell’ultimo periodo a Uomini e Donne. I due ragazzi hanno scelto di continuare la propria vita nelle rispettive città e di vedersi una volta a Napoli (città di lei) e una volta a Trento (dove invece abita e lavora lui).

Brando e Raffaella comunicano la decisione ai fan: “Sta per andare via”

La scelta dei due giovani di non andare subito a convivere è stata sicuramente saggia. I ragazzi si sono conosciuti in un contesto particolare ed è noto come l’attrazione a volte possa giocare dei brutti scherzi. Logico dunque che si decida di conoscersi meglio e di andare avanti per gradi, così da capire se oltre all’attrazione c’è un’affinità più profonda.

Tuttavia nel mondo dei media e soprattutto in quello dei social, la distanza geografica e quella comunicativa offre spazio a speculazioni e illazioni, tanto che i loro nomi sono stati spesso associati a presunti litigi e addii nel corso degli anni. I ragazzi hanno più volte smentito, altre volte sono intervenuti solo in difesa dell’altro quando qualcuno ha esagerato con i commenti.

Adesso però hanno girato un video insieme in cui informano la community che Brando la lascerà, ma solo per qualche giorno. I due sono stati assieme a Napoli e adesso l’ex tronista deve tornare a Trento. La separazione durerà pochi giorni poiché Raffaella lo raggiungerà nuovamente tra il 30 aprile e l’1 maggio.

Insomma nessuna crisi, anzi, i due ironizzano sulla distanza e sulla separazione, con Raffaella che scherza sulla voglia di andare a Trento e lui che rispondendo a tono le dice che può prendere anche una decisione diversa, risposta che scatena una risata ad entrambi e che testimonia la serenità e la complicità della coppia.