Non rispondere più alle truffe telefoniche: ecco come i falsi numeri verranno fermati – chedonna.it

Ecco come verranno fermati i numeri falsi da ora in poi: in questo modo potremo difenderci dalle truffe telefoniche.

Le truffe telefoniche sono ormai diffusissime e sempre più elaborate. Ogni giorno, migliaia e migliaia di utenti ricevono chiamate da parte di malintenzionati intenti a raggirare vittime ignare per mettere le mani sui loro risparmi e i loro dati sensibili. Da ora in poi, però, potremo contare su un supporto in più contro i criminali informatici: in questo modo i numeri falsi verranno fermati.

Il termine “spoofing” indica una tecnica sfruttata dai cybercriminali per mascherare la loro identità e spacciarsi per qualcun altro, fingendo per esempio di essere un istituto bancario, un’organizzazione, un ente o una persona di fiducia. L’obiettivo è ingannare l’interlocutore, così da ottenere l’accesso alle sue informazioni personali.

Questa forma di raggiro è molto sottile. Avviene utilizzando numeri che non possono essere localizzati, con chiamate generalmente provenienti dall’estero, ma con un identificativo del chiamante che simula un numero italiano (di solito i prefissi usati sono 02 o 06). Tutto ciò, ovviamente, è illegittimo e l’AGCOM ha appena introdotto nuovi stratagemmi per contrastare tale tipo di truffe.

Truffe telefoniche, la svolta dell’AGCOM: arriva il blocco ai numeri falsi, come funziona

A partire dal 19 agosto è stato attivato il primo dei nuovi filtri dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che con questa novità mira a porre un freno alle truffe telefoniche che sfruttano proprio la falsificazione dei numeri. I filtri funzionano operando direttamente sulla rete degli operatori telefonici: le chiamate considerate sospette vengono bloccate prima che possano raggiungere il destinatario.

In questo modo, gli utenti non correranno il rischio di essere contattati da malintenzionati. Per usufruire del servizio non è necessario installare nessuna applicazione né modificare le impostazioni del proprio cellulare: tutto avviene automaticamente. Una preoccupazione in meno per gli utenti che, da ora in poi, non dovranno più difendersi. Ci penserà un’infrastruttura apposita.

Dal 19 novembre verrà attivato un secondo filtro. In questo caso, ad essere nel mirino saranno le chiamate truffaldine che si rifanno a numeri telefonici italiani, con un meccanismo un po’ più complicato: saranno gli operatori internazionali a verificare in tempo reale che il numero in questione sia esistente, consultando un database ministeriale.

Nel caso in cui il numero telefonico sia valido, si procederà con la richiesta di un riscontro da parte dell’operatore italiano. In caso contrario, ci sarà il blocco automatico della chiamata. Si tratta di una svolta importante nella lotta alle truffe telematiche, che permetterà agli utenti di tirare finalmente un sospiro di sollievo.