Non puoi dire di aver mangiato la vera pastiera napoletana se non ha provato quella di Cannavacciuolo: la ricetta è ormai virale

Antonino Cannavacciuolo ha rivelato la sua ricetta della pastiera napoletana, una bontà da replicare in casa.

Una ricetta originale, migliaia di varianti. Vale per la pastiera così come per qualsiasi altro piatto. In Italia le ricette si tramandano in famiglia da generazione in generazione e ognuna ha segreti segretissimi e regole rigorose da rispettare. Oggi scopriamo come prepara il dolce tipico campano il grande chef Antonino Cannavacciuolo.

La leggenda della nascita della pastiera napoletana è affascinante. Si narra che la sirena Partenope abbia scelto come dimora il Golfo di Napoli. I sacerdoti le donavano sette beni preziosi, la farina simbolo di ricchezza, la ricotta di abbondanza, le uova simbolo della fertilità, il grano cotto nel latte per la fusione del regno animale e vegetale, i fiori d’arancio, le spezie e lo zucchero, dolce come il canto della sirena. Partenope mescolando questi ingredienti diede vita alla pastiera napoletana.

Storicamente, invece, l’origine della pastiera risale al XVI secolo quando una suora mescolò ingredienti del simbolismo cristiano – uova, ricotta e grano – con spezie asiatiche e il profumo dei fiori d’arancio del Golfo di Napoli. Ma la prima apparizione in un volume gastronomico risale al 1692, nello Scalco alla Modena di Antonio Latini. Storie diverse, insomma, ma la verità è una sola. La pastiera napoletana è una vera delizia.

La ricetta della pastiera di Cannavacciuolo

Abbiamo già citato gli ingredienti della pastiera ma ogni famiglia tradizionalmente ha il suo modo di mescolarli per dare vita ad un dolce che è una vera e propria prelibatezza campana. Volete conoscere la ricetta di Antonino Cannavacciuolo?

INGREDIENTI PER 12 PERSONE

300 grammi di grano cotto

200 ml di latte

1 cucchiaio di strutto

la scorza di un’arancia

350 grammi di ricotta di bufala fresca o vaccina

300 grammi di zucchero

4 uova intere

3 tuorli

cannella in polvere

150 grammi di canditi

5 gocce di aroma di fiori d’arancio

cedro a cubetti.

INGREDIENTI PER LA FROLLA

390 grammi di farina 00

220 grammi di burro in pomata

55 grammi di farina di mandorle

1 stecca di vaniglia

135 grammi di zucchero a velo

2 grammi di sale naturale

75 grammi di uova.

PROCEDIMENTO