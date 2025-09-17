Non compro detersivi da due anni: i 5 rimedi casalinghi che hanno cambiato la mia vita – chedonna.it

In commercio esistono detersivi di ogni tipo ma questi possono essere sostituiti da 5 rimedi casalinghi efficaci ed economici.

Svolgere le faccende domestiche non è mai troppo divertente, però con gli aiuti giusti, possono essere più semplici e veloci. In effetti in casa si potrebbero già avere i prodotti essenziali per poter pulire superfici e pavimenti.

E così, invece che spendere tanti soldi in decine di detersivi diversi, si possono sperimentare 5 rimedi casalinghi naturali ed economici ma soprattutto efficaci per le proprie pulizie. Ecco quali sono e perché funzionano.

I 5 rimedi casalinghi per sostituire i detersivi

È possibile sostituire del tutto i detersivi che si usano comunemente in casa ed evitarsi questa spesa se si utilizzano dei rimedi casalinghi naturali ed efficaci. Si tratta di 5 metodi che permettono di svolgere con facilità ed efficacia le faccende domestiche, economici e sostenibili per l’ambiente.

Infatti consentono anche di risparmiare rifiuti di plastica e questo è un gran sollievo per l’ambiente. In pratica si può creare la maggior parte dei prodotti per le pulizie solo con aceto, soda caustica e acido citrico. Poi, aggiungendo anche bicarbonato di sodio e sapone di Marsiglia il detersivo sarà ancora più completo e versatile. Infatti l’aceto e l’acido citrico rimuovono il calcare, ad esempio dalla macchinetta del caffè e dal bollitore. Possono anche servire per pulire il ferro da stiro. Con questi si può pulire e igienizzare anche il WC oppure donare sofficità al bucato come se fosse l’ammorbidente.

La soda è un altro prodotto efficace perché rimuove le macchie e pulisce gli scarichi intasati. Il bicarbonato di sodio è un detergente perfetto per sostituire il detersivo per piatti, per forni e per le fughe. Inoltre assorbe i cattivi odori, quindi è doppiamente portentoso. Ma per rendere più efficace questo detersivo fatto in casa si dovrebbe aggiungere un sapone, meglio se vegetale e biologico.

Insomma i detersivi comuni possono essere sostituiti da questi 5 ingredienti naturali: aceto, acido citrico, sapone di Marsiglia, bicarbonato di sodio e sapone vegetale, per una resa eccezionale ma senza spendere tanti soldi. Sono prodotti meno aggressivi rispetto a quelli che comunemente si trovano in commercio, molto più economici ma anche biodegradabili, quindi sostenibili per l’ambiente. A proposito di ciò, questi permetteranno anche di risparmiare tanti rifiuti di plastica. Insomma sono davvero compagni fedeli per le pulizie!