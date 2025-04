Negata per il makeup ma hai voglia di sperimentare? Queste tendenze beauty estate 2025 sono super facili da replicare

Scopri le 3 tendenze beauty estate 2025: look semplici, luminosi e colorati, perfetti per chi è negata per il makeup.

Con l’arrivo della primavera cambiano le esigenze in fatto di makeup. Durante la bella stagione si ha la necessità di un trucco più leggero, naturale e fresco. Queste si riversano direttamente su una trasformazione delle abitudini, in questo periodo si preferiscono prodotti leggeri, optando per esempio per una cc cream al posto del fondotinta, fino all’aggiunta di tocchi di luce capaci di valorizzare il viso senza appesantirlo.

Le tendenze makeup 2025 sono facili da replicare puntano tutto su semplicità d’uso ed effetto immediato. Si tratta di tecniche perfette anche per chi non si è molto pratica con le tecniche di makeup.

Makeup estate 2025: trucco perfetto in poche e semplici mosse

Marieke Thibaut, Senior Artist di M·A·C COSMETICS, non ha dubbi su quelle che saranno le tendenze makeup per l’estate 2025. La parola d’ordine è senza dubbio luminosità. Il perfetto trucco per l’estate ruota intorno alla base, l’obiettivo è creare un colorito sano e un aspetto radioso, ottenibile senza troppi sforzi o particolari capacità.

Per labbra e blush il makeup i trend per l’estate 2025 prevedono l’utilizzo della tonalità arancio pesca, perfetta per la bella stagione. Proprio per questo non è una novità in fatto di makeup, tuttavia per quest’anno il trend prevede un makeup per un look monocromatico. Uniformità di colori sul viso, per un effetto super primaverile e subito più sano. Bastano pochi passaggi per ottenere un risultato naturale, che valorizza qualunque incarnato e non richiede particolare manualità.

Tra gli altri colori tra cui scegliere troviamo le sfumature pastello, come il verde menta, il rosa e il giallo burro. Queste colorazioni saranno protagoniste sia del mondo della moda che per il makeup, in particolar modo per l’ombretto. Un trend che va incontro anche alle donne meno esperte, l’ombretto pastello permette di dare personalità al look e risulta semplicissimo da applicare. Basta infatti applicare un colore unico su tutta la palpebra, una dose generosa di mascara e il look è creato.

Tra le tendenze beauty per l’estate 2025 troviamo anche il grande ritorno dell’effetto iper olografico. Via libera a texture innovative e brillanti, con finish metallici o leggermente bagnati. Queste da utilizzare sia sugli occhi che sulle labbra. Tra i trend di stagione troviamo anche illuminanti super riflettenti e i gloss glitterati in crema o liquidi, che amplificano i riflessi della luce e aggiungono al look un effetto ultra wow.