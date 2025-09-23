Ne ho aggiunte poche gocce nel ferro da stiro e ora i miei vestiti profumano tantissimo: si sente la scia anche nel palazzo – chedonna.it

In pochissimi ne sono a conoscenza, ma c’è la possibilità di profumare il proprio bucato mentre si stira con un trucco davvero geniale: bastano poche gocce e il gioco è fatto.

Avere un bucato sempre pulito e profumato, si sa, è il desiderio più comune tra tutti gli amanti del pulito. Molte volte, però, non riesce ad essere esaudito molto facilmente. Che sia per una piccola disattenzione o, magari, per un uso improprio dei prodotti igienizzanti, può capitare che i vestiti appena lavati non profumino affatto o, addirittura, abbiano perso il loro odore iniziale.

Per tale ragione, quindi, sarebbe opportuno conoscere a memoria un trucchetto davvero geniale che consente di profumare il bucato mentre si stira. Si tratta, in realtà, di una piccola accortezza da poter iniziare ad adottare ogni volta che si vuole e che dà la possibilità di rendere i propri vestiti parecchio profumati.

Nessun amante del pulito ha una propensione verso questa mansione domestica, ma quando verranno a sapere come poterla sfruttare per rendere il bucato odoroso nessuno più se ne tirerà indietro. Insomma, una scoperta davvero geniale: come funziona e come può essere messo in pratica.

Come profumare il bucato con il ‘semplice’ ferro da stiro: trucchetto geniale

È capitato a moltissimi amanti del pulito di lamentarsi perché quell’odore inebriante dei propri vestiti appena lavati sparisse da un momento all’altro dopo averli stirati e piegati. Un imprevisto non da poco, che – secondo alcuni esperti – può essere risolto facilmente con un trucchetto davvero geniale.

Tutto quello che si deve fare per profumare il bucato mentre si passa il ferro da stiro su tutte quelle fastidiose pieghette è preparare in casa un’acqua profumata. D’altra parte, è davvero facilissimo: occorre soltanto l’acqua distillata e qualche goccia della propria fragranza preferita.

Dopo aver versato il profumo che più piace nell’intero flacone dell’acqua, occorre mescolare per bene – così da amalgamare per bene i due ingredienti – poi bisogna versarne una piccola quantità nel ferro da stiro prima ancora di iniziare a stirare. In questo modo, non solo il bucato profumerà tantissimo, ma quando verrà piegato e sistemato negli armadi diffonderà un’aroma deliziosa e delicata nell’armadio e in tutto l’ambiente circostante. Facile, veloce ed economico, no?