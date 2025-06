Monica Setta, chi l’ex marito della conduttrice: famosissimo volto Mediaset

La giornalista conduttrice di Brindisi si è confessata in un’intervista raccontando la vita professionale ma non soltanto. Proviamo a conoscerla meglio.

Non una semplice passione che ‘conquista’ durante l’adolescenza per poi sfiorire lentamente. Monica Setta ha il giornalismo ‘scritto’ nel suo codice genetico. Scritto esattamente come il giornalismo che la conduttrice ha iniziato ad abbracciare nei primi anni del Liceo Classico collaborando al Quotidiano di Brindisi.

Da quel momento, da quel primo articolo pubblicato, il cordone ombelicale non si è più spezzato. Nell’intervista rilasciata a TvBlog la giornalista conduttrice parla della sua vita professionale. Lunga, intensa, voluta testardamente, superando tutte le difficoltà ‘aggiuntive’ che solitamente le donne incontrano durante il loro percorso lavorativo.

Poi l’incontro decisivo con Maurizio Costanzo che ha impresso alla sua carriera la ‘svolta’ televisiva. Il grande giornalista romano l’ha fatta esordire su Telemontecarlo, l’attale La7, con il format “Donne allo specchio”. E’ stato l’inizio di una nuova fase della sua carriera. Da allora tanta televisione e non è certo finita. Si prosegue ancora e si arriva ad oggi, alle due prime serate di Storie al Bivio Show che andranno in onda il 24 giugno ed 1° luglio prossimi.

Per Monica Setta una lunga e fortunata carriera professionale a cui non può non essere legata anche una vita privata. Un’altra storia, con altri volti ed altri esiti.

Chi è l’ex marito di Monica Setta?

Raccontare la propria vita professionale, comprensiva delle difficoltà incontrate, è però decisamente più facile che non trattare della propria vita privata. Anche per chi è abituato ad entrare dentro le vite degli altri come Monica Setta.

Nella sua vita un matrimonio terminato troppo presto e che ha lasciato sulla pelle dolorosi strascichi. Monica Setta ne ha parlato la prima volta a Storie Italiane, programma condotto da Eleonora Daniele. Era il 2019 e queste sono alcune delle sue parole riportate da ilsussidiario.net: “Nel ’95 mi sono sposata, è stato un colpo di fulmine, però dopo poco il matrimonio è finito. Il divorzio è stato difficile, molto complicato, non ne ho mai parlato apertamente, forse ne parlerò in un libro”.

L’ex marito di Monica Setta è il giornalista Giuliano Torlontano. Nato a Roma il 23 giugno 1958 e conseguita la laurea in giurisprudenza è entrato nel gruppo Mediaset ricoprendo il ruolo di capo redattore per la politica interna. Una crescita professionale continua che lo ha poi portato a diventare caporedattore politico del Tg5. Dalla loro unione, nell’anno 2000, è nata la loro unica figlia, Gaia. Un’immensa gioia che però non è riuscita a cancellare le incomprensioni presenti nella coppia e ad evitare la più dolorosa delle scelte.